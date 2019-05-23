Коллеги, хотел выйти гривной с плативки. На КЦ сказали, что п2п - только 75К в день! И изменить нельзя!
Это правда? Или нужно на другого менеджера попасть?
Если так, то можно вывести безналом больше 75к в день?
Можно в личку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:27
Коллеги, хотел выйти гривной с плативки. На КЦ сказали, что п2п - только 75К в день! И изменить нельзя!
Это правда? Или нужно на другого менеджера попасть?
Если так, то можно вывести безналом больше 75к в день?
Можно в личку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:14
Re: ТАСКОМБАНК
Это правда. И лимит 14999 на 1 операцию.
Можно вывести платным СЭПом.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:13
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:17
лимиты выставляется в ТАС2Ю для каждой карты отдельно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:39
Де Таська поділася? Мої запитання, щодо магнітофону проігноровані.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:35
За ігнорування запитань Козака - у пекло
З.И. А шо це за підпис? Раніше ж був інший. Перекваліфікувався?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:45
Re: ТАСКОМБАНК
аж мороз по шкірі
КХ = крипто-Христос?
+50грн !
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