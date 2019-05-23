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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:43
newbie написав:greenozon, osafly
Та вроде ж в секту хлеборобов, судя по подписи
Про крипту он же уже вроде не грит.
С него такой хлебороб,как и из г...на пуля
(Воха,без обид-шучу я
) Как из меня оперный певец.Так и не понял,что он на сайте Таскомбанка забыл?? Казак-ты что тут делаешь??Если мне память не изменяет,в 2014году паном була отримана... "психологическая травма",банки были посланы в лучших "Данецких традициях" и был победоносный(реально) крестовый поход на крипторынок
Востаннє редагувалось osafly
в П'ят 24 тра, 2019 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:45
osafly
Дык и я о том же. Ностальгия?
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:00
osafly написав:
Казак-ты что тут делаешь??
Заблокироовали его.
Что с ним произошло? На почве крипты в религию ударился?
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:03
Козак-характерник написав:
Де Таська поділася?
Мої запитання, щодо магнітофону проігноровані.
КХ, часи касетніків давно пройшли!
який такий магнітофон
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greenozon
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:09
в таз2ю невозможно снять с ощадника. смс приходит, после ввода операция завершается с ошибкой.
Шоб им ни дна ни покрышки
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curiousobro
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37
curiousobro написав:
в таз2ю невозможно снять с ощадника. смс приходит, после ввода операция завершается с ошибкой.
Шоб им ни дна ни покрышки
Підготовка до понеділка повним ходом....
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37
curiousobro
в аллу тоже не удалось перевести посредством маба: после ввода 3д секьюр кода - платёж отконён! горячка отморозилась
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:05
klug написав:
Підготовка до понеділка повним ходом....
К чему именно?
Мне пока с этим тас2ю ничего не удалось сделать, но он показался мне недоделанным. Счетов в нем вообще нет. Есть только карты и депозиты/кредиты (т.е. подход приватовский). Но тогда это не полноценный интернет-банкинг, а урезанный или что-то типа CMS (Card Management System).
Пытался привязывать карты к выплатам (типа выбирать карту для выплат), никаких следов (подтверждений), что это работает. Выписок нет (т.к. нет счетов). А перечень депозитных операций это вообще смехотура. Показывают ежедневные начисления (а не выплаты, т.к. их нет и каждый день не может быть). Зачем это? Это ж по другим счетам осуществляется (не депозитным и не текущим, а начисленных процентов). По текущим счетам проводятся только выплаты. А они смешали все в кучу. Не выписка и не перечень операций по счету, а хз знает что (типа сразу по нескольким счетам).
Или такой нюанс, заблокировали счет, но деньги на нем есть. А на карте что при этом будет видно? Мне так не удалось увидеть. Короче, похоже, что какое-то недоделанное гониво.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:11
newbie написав:
...
Короче, похоже, что какое-то недоделанное гониво.
Не сыпте соль на рану
Мы как оте ёжики - колемся, плачем, но продолжаем жрать этот кактус.
Зато модно молодёжно
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curiousobro
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