Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:05

klug написав: Підготовка до понеділка повним ходом.... Підготовка до понеділка повним ходом....

К чему именно?Мне пока с этим тас2ю ничего не удалось сделать, но он показался мне недоделанным. Счетов в нем вообще нет. Есть только карты и депозиты/кредиты (т.е. подход приватовский). Но тогда это не полноценный интернет-банкинг, а урезанный или что-то типа CMS (Card Management System).Пытался привязывать карты к выплатам (типа выбирать карту для выплат), никаких следов (подтверждений), что это работает. Выписок нет (т.к. нет счетов). А перечень депозитных операций это вообще смехотура. Показывают ежедневные начисления (а не выплаты, т.к. их нет и каждый день не может быть). Зачем это? Это ж по другим счетам осуществляется (не депозитным и не текущим, а начисленных процентов). По текущим счетам проводятся только выплаты. А они смешали все в кучу. Не выписка и не перечень операций по счету, а хз знает что (типа сразу по нескольким счетам).Или такой нюанс, заблокировали счет, но деньги на нем есть. А на карте что при этом будет видно? Мне так не удалось увидеть. Короче, похоже, что какое-то недоделанное гониво.