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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2648264926502651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:43

  newbie написав:greenozon, osafly

Та вроде ж в секту хлеборобов, судя по подписи :)

Про крипту он же уже вроде не грит.


С него такой хлебороб,как и из г...на пуля :D(Воха,без обид-шучу я :mrgreen: ) Как из меня оперный певец.Так и не понял,что он на сайте Таскомбанка забыл?? Казак-ты что тут делаешь??Если мне память не изменяет,в 2014году паном була отримана... "психологическая травма",банки были посланы в лучших "Данецких традициях" и был победоносный(реально) крестовый поход на крипторынок 8)
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 24 тра, 2019 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:45

osafly

Дык и я о том же. Ностальгия?
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:00

Re: ТАСКОМБАНК

  osafly написав:Казак-ты что тут делаешь??

Заблокироовали его.

Что с ним произошло? На почве крипты в религию ударился?
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:03

  Козак-характерник написав:Де Таська поділася? :P Мої запитання, щодо магнітофону проігноровані. :P



КХ, часи касетніків давно пройшли!
який такий магнітофон :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:09

Re: ТАСКОМБАНК

в таз2ю невозможно снять с ощадника. смс приходит, после ввода операция завершается с ошибкой.

Шоб им ни дна ни покрышки
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37

  curiousobro написав:в таз2ю невозможно снять с ощадника. смс приходит, после ввода операция завершается с ошибкой.

Шоб им ни дна ни покрышки

Підготовка до понеділка повним ходом....
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37

curiousobro в аллу тоже не удалось перевести посредством маба: после ввода 3д секьюр кода - платёж отконён! горячка отморозилась :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:05

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Підготовка до понеділка повним ходом....

К чему именно?

Мне пока с этим тас2ю ничего не удалось сделать, но он показался мне недоделанным. Счетов в нем вообще нет. Есть только карты и депозиты/кредиты (т.е. подход приватовский). Но тогда это не полноценный интернет-банкинг, а урезанный или что-то типа CMS (Card Management System).

Пытался привязывать карты к выплатам (типа выбирать карту для выплат), никаких следов (подтверждений), что это работает. Выписок нет (т.к. нет счетов). А перечень депозитных операций это вообще смехотура. Показывают ежедневные начисления (а не выплаты, т.к. их нет и каждый день не может быть). Зачем это? Это ж по другим счетам осуществляется (не депозитным и не текущим, а начисленных процентов). По текущим счетам проводятся только выплаты. А они смешали все в кучу. Не выписка и не перечень операций по счету, а хз знает что (типа сразу по нескольким счетам).

Или такой нюанс, заблокировали счет, но деньги на нем есть. А на карте что при этом будет видно? Мне так не удалось увидеть. Короче, похоже, что какое-то недоделанное гониво.
newbie
 
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