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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2649265026512652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:05

  mihasik написав:А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?

В мене взагалі нічого немає. Тупо висняк.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:06

  mihasik написав:А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?

Там дешевий долар дають?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25

  Кочевник написав:
  mihasik написав:А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?

В мене взагалі нічого немає. Тупо висняк.

Обзор загрузился, а карты уже 10мин крутятся (загрузка).
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:37

Re: ТАСКОМБАНК

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