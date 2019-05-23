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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:05
mihasik написав:
А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?
В мене взагалі нічого немає. Тупо висняк.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:06
mihasik написав:
А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?
Там дешевий долар дають?
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25
Кочевник написав: mihasik написав:
А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?
В мене взагалі нічого немає. Тупо висняк.
Обзор загрузился, а карты уже 10мин крутятся (загрузка).
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