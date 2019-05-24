В мене взагалі нічого немає. Тупо висняк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:05
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:06
Там дешевий долар дають?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:37
Re: ТАСКОМБАНК
Зе!End
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:54
Слова нашого Спасителя. Всі йдемо до Бога! Він нас чекає.
П.С. Смайлик не для жартів. Я серйозно. Все Бог дає нам. Про Спасіння треба думати, а не про мирське.
Які образи? Я зіпсований цивілізацією. Грішник окаяний. Я прийшов бортником сюди. Збирати мед диких бджіл.
З пєстні слів не викинеш. Цитата класиків.
Ні, це звернення до нас Спасителя. Я навіть думаю гілку окрему створити, щоб всіх кликати за Христом. Бо банять за флуд. Ще думаю. Чи гідний такої честі? Я ж грішник.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:17
Re: ТАСКОМБАНК
100 бітків виграли і рішили що треба про вічне подумати?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:20
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:21
Воха,ты что-в сосну въ....лся??? Чи под наркотой?? Пару марок приклеил в клубе?? Ты народ не пугай,давай по существу..Нам еще Дашу (DASH) откупать на коррекции.Хорош бесов и галюны ганять
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:26
Ні, до бітків це стосунку не має. Я завжди думав. А після того як мене в жертву принесли, то я зрозумів муки Христа, як свої. І мені серце розривається, коли Його люди розпинають щодня своїми гріхами.
Ні, я без задніх думок. Щиро.
По существу. Сюди я прийшов мед збирати. По іншим питанням, на профільній гілці погутаримо. Бо мене знов забанять тут за флуд.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:43
Re: ТАСКОМБАНК
ТАС2У вроде, поднялся. Операций не совершал.
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