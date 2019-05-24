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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2649265026512652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:05

  mihasik написав:А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?

В мене взагалі нічого немає. Тупо висняк.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:06

  mihasik написав:А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?

Там дешевий долар дають?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:25

  Кочевник написав:
  mihasik написав:А чё карты все повылетали с тас2ю, даже тасины?
Все молчат,что у меня только такое?

В мене взагалі нічого немає. Тупо висняк.

Обзор загрузился, а карты уже 10мин крутятся (загрузка).
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:37

Re: ТАСКОМБАНК

Зе!End :)Зображення
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:54

  newbie написав:За ігнорування запитань Козака - у пекло

З.И. А шо це за підпис? Раніше ж був інший. Перекваліфікувався?

Слова нашого Спасителя. Всі йдемо до Бога! Він нас чекає. :P

П.С. Смайлик не для жартів. Я серйозно. Все Бог дає нам. Про Спасіння треба думати, а не про мирське.

  osafly написав:С него такой хлебороб,как и из г...на пуля :D(Воха,без обид-шучу я Как из меня оперный певец.Так и не понял,что он на сайте Таскомбанка забыл?? Казак-ты что тут делаешь??Если мне память не изменяет,в 2014году паном була отримана... "психологическая травма",банки были посланы в лучших "Данецких традициях" и был победоносный(реально) крестовый поход на крипторынок 8)

Які образи? Я зіпсований цивілізацією. Грішник окаяний. Я прийшов бортником сюди. Збирати мед диких бджіл. :P

  greenozon написав:КХ, часи касетніків давно пройшли!
який такий магнітофон

З пєстні слів не викинеш. :P Цитата класиків.

  greenozon написав:аж мороз по шкірі

Ні, це звернення до нас Спасителя. Я навіть думаю гілку окрему створити, щоб всіх кликати за Христом. Бо банять за флуд. Ще думаю. Чи гідний такої честі? Я ж грішник.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:17

Re: ТАСКОМБАНК

  Козак-характерник написав:Я прийшов бортником сюди. Збирати мед диких бджіл.


100 бітків виграли і рішили що треба про вічне подумати? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:20

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Я прийшов бортником сюди. Збирати мед диких бджіл.


100 бітків виграли і рішили що треба про вічне подумати? :)

Хочет заганять овец божих на криптопастбища, где глыбоко веруючи будет их стричь с божьей помощью :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:21

  Козак-характерник написав:Які образи? Я зіпсований цивілізацією. Грішник окаяний. Я прийшов бортником сюди. Збирати мед диких бджіл. :P


Ні, це звернення до нас Спасителя. Я навіть думаю гілку окрему створити, щоб всіх кликати за Христом. Бо банять за флуд. Ще думаю. Чи гідний такої честі? Я ж грішник.


Воха,ты что-в сосну въ....лся??? Чи под наркотой?? :D Пару марок приклеил в клубе?? :D Ты народ не пугай,давай по существу..Нам еще Дашу (DASH) откупать на коррекции.Хорош бесов и галюны ганять :mrgreen:
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:26

  greenozon написав:100 бітків виграли і рішили що треба про вічне подумати? :)

Ні, до бітків це стосунку не має. Я завжди думав. А після того як мене в жертву принесли, то я зрозумів муки Христа, як свої. І мені серце розривається, коли Його люди розпинають щодня своїми гріхами.

  curiousobro написав:Хочет заганять овец божих на криптопастбища, где глыбоко веруючи будет их стричь с божьей помощью :)

Ні, я без задніх думок. Щиро.

  osafly написав:Воха,ты что-в сосну въ....лся??? Чи под наркотой?? :D Пару марок приклеил в клубе?? Ты народ не пугай,давай по существу..Нам еще Дашу (DASH) откупать на коррекции.Хорош бесов и галюны ганять

По существу. Сюди я прийшов мед збирати. :P По іншим питанням, на профільній гілці погутаримо. Бо мене знов забанять тут за флуд.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:43

Re: ТАСКОМБАНК

ТАС2У вроде, поднялся. Операций не совершал.
lel
 
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