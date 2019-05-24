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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 10:39

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите wc без разницы как пополнять с собственного счета wc или с b5 или с другого банка привязанной карты? Что по скорости и надёжности?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 10:59

  anis написав:Подскажите wc без разницы как пополнять с собственного счета wc или с b5 или с другого банка привязанной карты? Что по скорости и надёжности?

Water Сloset? Без разницы, но чаще всего там берут налом и иногда ГПэем :mrgreen:

ПС. А Виике пофиг как её пополнять. Мне нравится СЭПом в опердень, ТАС-Линк очень быстрый. А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:01

Re: ТАСКОМБАНК

При пополнении кредитной задолженности, когда сумма баланса увеличивается? Кредитная задолжкннось уменьшилась через пару минут после пополнения, но баланс без изменения вот уже полча как.
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:05

  anis написав:При пополнении кредитной задолженности, когда сумма баланса увеличивается? Кредитная задолжкннось уменьшилась через пару минут после пополнения, но баланс без изменения вот уже полча как.

Угу, тут есть рассинхрон, особенно в нерабочее время. Када-то обещали в перделах 1ч все устаканить. В рабочее время бывает и за 15 мин все выравнивается. Ждите
Мне вот СМСка по кредзадолженности с 22:00 до 7:00 шла :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:07

Re: ТАСКОМБАНК

Смс получил через пару минут после пополнения, а вот баланс не изменился, т.е. кредзадолжености нет, а баланс на 0
PS обновился баланс, прошло немного больше получаса
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:09

  anis написав:Смс получил через пару минут после пополнения, а вот баланс не изменился, т.е. кредзадолжености нет, а баланс на 0

Какую СМС, о списании с отправителя или зачислении на кредитку-получатель?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:12

Re: ТАСКОМБАНК

О зачислении на получателя,
1501.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором 25.05.2019 11:34:42
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:27

Re: ТАСКОМБАНК

Скажите пожалуйста, если пополнил с карты другого банка кредзадолжености по p2p тратить сразу можно после изменения баланса, теховера не будет? Или лучше путь сбер-депет-кредзадолженость делать?
Спасибо заранее.
anis
 
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