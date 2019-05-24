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Додано: Суб 25 тра, 2019 10:39
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите wc без разницы как пополнять с собственного счета wc или с b5 или с другого банка привязанной карты? Что по скорости и надёжности?
Додано: Суб 25 тра, 2019 10:59
Water Сloset? Без разницы, но чаще всего там берут налом и иногда ГПэем
ПС. А Виике пофиг как её пополнять. Мне нравится СЭПом в опердень, ТАС-Линк очень быстрый. А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:01
Re: ТАСКОМБАНК
При пополнении кредитной задолженности, когда сумма баланса увеличивается? Кредитная задолжкннось уменьшилась через пару минут после пополнения, но баланс без изменения вот уже полча как.
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:05
Угу, тут есть рассинхрон, особенно в нерабочее время. Када-то обещали в перделах 1ч все устаканить. В рабочее время бывает и за 15 мин все выравнивается. Ждите
Мне вот СМСка по кредзадолженности с 22:00 до 7:00 шла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:07
Re: ТАСКОМБАНК
Смс получил через пару минут после пополнения, а вот баланс не изменился, т.е. кредзадолжености нет, а баланс на 0
PS обновился баланс, прошло немного больше получаса
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:09
Какую СМС, о списании с отправителя или зачислении на кредитку-получатель?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:12
Re: ТАСКОМБАНК
О зачислении на получателя,
1501.00 UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором 25.05.2019 11:34:42
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:27
Re: ТАСКОМБАНК
Скажите пожалуйста, если пополнил с карты другого банка кредзадолжености по p2p тратить сразу можно после изменения баланса, теховера не будет? Или лучше путь сбер-депет-кредзадолженость делать?
Спасибо заранее.
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:00
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:23
Так кредзадолженность погасилась? Ну и ок, тратьте по-новой, бог с той смс-ой
Нужно помнить, шо загасить кредитку мона тока в пределах существующей задолженности.
А деньги СВЕРХ задолженности подвисают, и будут постепенно погашать вновь образующуюся задолженность автоматически
... делайте хоть что-нибудь!
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