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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:40

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  clientage написав:А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта

У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто :)
Не всегда помогает. Видно, если код в начале смс, а по 3Д секьюр например он не влазит и надо открывать сообщение.
Хотя, можно разделить экран
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:46

  Кассандра написав:curiousobro в аллу тоже не удалось перевести посредством маба: после ввода 3д секьюр кода - платёж отконён! горячка отморозилась :?

У них к концу каждого дня такое - бывает в 16-00, а бывает и в 18-00, бывает всего на 10 минут, а может и на час зависнуть
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:49

  Vorlon написав:
  clientage написав:А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта

У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто :)

У меня EMUI 5.0.3. У Альфы СМС-ки ага, подвисают на десяток сек шобы их срисовать, но там и автоподстановка работает. А вот у Таси нема такого, приходится делить экран или таки шевелить губами и запоминать 6 цифирь :(

ПС. Ваащето не мешало бы ОТПки показывать в начале сообщения, как, например, у ПУМБы
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:51

  Vorlon написав:
  clientage написав:А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта

У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто :)

Конкорд к примеру, отправляет смски, где код в самом конце текста - так что всплывающее окно не помогает
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:07

  Stringer написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта

У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто :)

Конкорд к примеру, отправляет смски, где код в самом конце текста - так что всплывающее окно не помогает

Но там хоть 4 цифири :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:07

Сегодня заканчивается депозит, в приложении внизу написано "выберите карту для зачисления". Разве он не автоматом падает на Плативку?
И еще вопрос: когда он упадет - завтра или в понедельник?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:20

  clientage написав:
  Stringer написав:
  Vorlon написав:У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто :)

Конкорд к примеру, отправляет смски, где код в самом конце текста - так что всплывающее окно не помогает

Но там хоть 4 цифири :)

Я окна выставил на 10 сек, за это время вбиваю первые две цифры, а потом запоминаю оставшиеся 3-4... и только литак нарушает всю мою схему :(
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