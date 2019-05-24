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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:40
Vorlon написав: clientage написав:
А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта
У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто
Не всегда помогает. Видно, если код в начале смс, а по 3Д секьюр например он не влазит и надо открывать сообщение.
Хотя, можно разделить экран
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:46
Кассандра написав:curiousobro
в аллу тоже не удалось перевести посредством маба: после ввода 3д секьюр кода - платёж отконён! горячка отморозилась
У них к концу каждого дня такое - бывает в 16-00, а бывает и в 18-00, бывает всего на 10 минут, а может и на час зависнуть
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:49
Vorlon написав: clientage написав:
А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта
У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто
У меня EMUI 5.0.3. У Альфы СМС-ки ага, подвисают на десяток сек шобы их срисовать, но там и автоподстановка работает. А вот у Таси нема такого, приходится делить экран или таки шевелить губами и запоминать 6 цифирь
ПС. Ваащето не мешало бы ОТПки показывать в начале сообщения, как, например, у ПУМБы
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:51
Vorlon написав: clientage написав:
А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта
У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто
Конкорд к примеру, отправляет смски, где код в самом конце текста - так что всплывающее окно не помогает
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:07
Stringer написав: Vorlon написав: clientage написав:
А с привязанных карт я замахался уже пароли вводить, переключаясь между экранами смарта
У вас какой-то неправильный смарт. У меня (оболочка EMUI 8.2.0) красиво вверху всплывает плашка с пришедшим новым сообщением, в котором сразу виден код, пока я не смахну. Всё предельно просто
Конкорд к примеру, отправляет смски, где код в самом конце текста - так что всплывающее окно не помогает
Но там хоть 4 цифири
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:07
Сегодня заканчивается депозит, в приложении внизу написано "выберите карту для зачисления". Разве он не автоматом падает на Плативку?
И еще вопрос: когда он упадет - завтра или в понедельник?
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ishvara
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:20
Я окна выставил на 10 сек, за это время вбиваю первые две цифры, а потом запоминаю оставшиеся 3-4... и только литак нарушает всю мою схему
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:49
clientage написав:
ТАС-Линк очень быстрый
Ах, вот почему между Прокредитом, ТАСом и моней СЭПы за 10 минут ходят.
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Amid
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:55
ishvara написав:
Сегодня заканчивается депозит, в приложении внизу написано "выберите карту для зачисления". Разве он не автоматом падает на Плативку?
И еще вопрос: когда он упадет - завтра или в понедельник?
Упадет в понедельник. А куда зачислиться зависит только от того какую карту операционист, окрывавшая депо (ну или Вы если открывали сами), выбрала для зачисления % и тела. Это не обязательно должна быть пластинка. К примеру у меня в понедельник закончившийся депо упадет на Виику
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:47
Amid написав: clientage написав:
ТАС-Линк очень быстрый
Ах, вот почему между Прокредитом, ТАСом и моней СЭПы за 10 минут ходят.
Вообще то СЭП не имеет никакого отношения к ТАС-линку, ТАС-Линк это процессинг.
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