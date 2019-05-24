RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2652265326542655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:58

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
anis
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 22.11.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:58

Re: ТАСКОМБАНК

anis написав:Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
777 касается только Б5
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24771
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 5841 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:02

  anis написав:Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?

В5 777
Вика 500
Лимиты разные и не пересекаются
curiousobro
 
Повідомлень: 2030
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:05

  curiousobro написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?

В5 777
Вика 500
Лимиты разные и не пересекаются

А если ещё добавить плативку - будет ещё +777грн лимита по ней? Или всего 777?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8448
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6060 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2652265326542655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, riwalir, slasva і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.