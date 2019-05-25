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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:58
Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
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anis
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:58
anis написав:Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
777 касается только Б5
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Додано: Суб 25 тра, 2019 15:02
anis написав:
Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
В5 777
Вика 500
Лимиты разные и не пересекаются
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curiousobro
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Додано: Суб 25 тра, 2019 15:05
curiousobro написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
В5 777
Вика 500
Лимиты разные и не пересекаются
А если ещё добавить плативку - будет ещё +777грн лимита по ней? Или всего 777?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 25 тра, 2019 15:38
Вкладчик1234 написав: curiousobro написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
В5 777
Вика 500
Лимиты разные и не пересекаются
А если ещё добавить плативку - будет ещё +777грн лимита по ней? Или всего 777?
Не, всего. У них программа общая
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Faceless
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7
1
3
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