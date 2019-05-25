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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:58
Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
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anis
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:58
anis написав:Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
777 касается только Б5
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Faceless
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Додано: Суб 25 тра, 2019 15:02
anis написав:
Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
В5 777
Вика 500
Лимиты разные и не пересекаются
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curiousobro
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Додано: Суб 25 тра, 2019 15:05
curiousobro написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
В5 777
Вика 500
Лимиты разные и не пересекаются
А если ещё добавить плативку - будет ещё +777грн лимита по ней? Или всего 777?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 25 тра, 2019 15:38
Вкладчик1234 написав: curiousobro написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, лимит на кешбек по Б5 и wc разный, по 777 можно по каждой за месяц или?
В5 777
Вика 500
Лимиты разные и не пересекаются
А если ещё добавить плативку - будет ещё +777грн лимита по ней? Или всего 777?
Не, всего. У них программа общая
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Faceless
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:14
Stringer написав: Кассандра написав:curiousobro
в аллу тоже не удалось перевести посредством маба: после ввода 3д секьюр кода - платёж отконён! горячка отморозилась
У них к концу каждого дня такое - бывает в 16-00, а бывает и в 18-00, бывает всего на 10 минут, а может и на час зависнуть
Да первая попытка была где-то в районе 15:40 и ещё раз шесть до 17-ти - спешила на вечерний поезд
Потом психанула и пополнила ощадный - пусть хоть шото будет
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Кассандра
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:56
Еле оформил Б5 в долл. 2 часа доказывал что возможно открыть б5 в валюте. В валюте может быть только Плативка и weekend. Потом вообще оказалось что менеджер за год оформила только 2 карты Weekenend. Они с таким не стыкались. Всемотделением оформляли мне карту. Тепер ждать 10-14 дней. Шок ещё для них то что можно с ощадного без комиссии снять доллары. Что за банк...
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maxstar
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Додано: Суб 25 тра, 2019 18:36
maxstar написав:Еле оформил Б5 в долл. 2 часа доказывал что возможно открыть б5 в валюте. В валюте может быть только Плативка и weekend. Потом вообще оказалось что менеджер за год оформила только 2 карты Weekenend. Они с таким не стыкались. Всемотделением оформляли мне карту. Тепер ждать 10-14 дней. Шок ещё для них то что можно с ощадного без комиссии снять доллары. Что за банк...
Та ж історія два місяці тому. Але швидше
дякуючи гілці і окремим користувачам, усе вийшло
читаємо і ділимось можливостями !!!
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stas_rst
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