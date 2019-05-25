У меня так Причём если нажал на стрелку в уведомлении, то плашка не исчезает, пока не смахнёшь. Могу вводить прямо при висящей плашке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2019 21:41
У меня так Причём если нажал на стрелку в уведомлении, то плашка не исчезает, пока не смахнёшь. Могу вводить прямо при висящей плашке
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