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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:41

  Faceless написав:Не всегда помогает. Видно, если код в начале смс, а по 3Д секьюр например он не влазит и надо открывать сообщение.

  clientage написав:приходится делить экран или таки шевелить губами и запоминать 6 цифирь

  Stringer написав:Конкорд к примеру, отправляет смски, где код в самом конце текста - так что всплывающее окно не помогает

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У меня так :) Причём если нажал на стрелку в уведомлении, то плашка не исчезает, пока не смахнёшь. Могу вводить прямо при висящей плашке 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 6872
З нами з: 14.06.13
Подякував: 356 раз.
Подякували: 698 раз.
 
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  #<1 ... 2653265426552656
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