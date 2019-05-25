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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:41

  Faceless написав:Не всегда помогает. Видно, если код в начале смс, а по 3Д секьюр например он не влазит и надо открывать сообщение.

  clientage написав:приходится делить экран или таки шевелить губами и запоминать 6 цифирь

  Stringer написав:Конкорд к примеру, отправляет смски, где код в самом конце текста - так что всплывающее окно не помогает

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У меня так :) Причём если нажал на стрелку в уведомлении, то плашка не исчезает, пока не смахнёшь. Могу вводить прямо при висящей плашке 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:12

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:У меня так Причём если нажал на стрелку в уведомлении, то плашка не исчезает, пока не смахнёшь. Могу вводить прямо при висящей плашке
Vorlon

Прикольно. У меня ота стрелка есть тока у пушей :(
И ТАС2Ю (и Аваль, но там есть пуши) не поддерживают режим нескольких окон. Альфа-Мобайл поддерживает, но там это и не нуна :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:19

clientage
Ну тогда может апгрейд? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:23

  Vorlon написав:clientage
Ну тогда может апгрейд? ;)

Агаа, да, да
Пытался, не предлагает проапгрейдить Эму на моей 1й Нове.
Вот попытаюсь спихнуть свой телепончик жене, и тогда мож замутю шонить новенького.
Только тут вот против Хуавэя восстал весь белый свет. Пока наблюдаю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:25

  clientage написав:Только тут вот против Хуавэя восстал весь белый свет.

Выпущенным моделям ничего не грозит. Я даже почти стал их фанатом :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:32

просто тянул вниз и раскрывалось, а теперь вот и на стрелку обратил внимание :)
тыкнуть вроде проще, чем тянуть
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:35

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:...У меня ота стрелка есть тока у пушей :(
Поставь программу "Сообщения" от Google.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=613840
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:44

  MASolomko написав:
  clientage написав:...У меня ота стрелка есть тока у пушей :(
Поставь программу "Сообщения" от Google.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=613840

... но 26МБ!! Неужели 5 не хватает? :)
И теперь чуток легче стало. Саму СМСку мона типа выковыривать сверху, но как тока отпускаешь ярлычок, то он опять прячется. Вообщем теперь стало легче подглядывать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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