У меня так Причём если нажал на стрелку в уведомлении, то плашка не исчезает, пока не смахнёшь. Могу вводить прямо при висящей плашке
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Додано: Суб 25 тра, 2019 21:41
У меня так Причём если нажал на стрелку в уведомлении, то плашка не исчезает, пока не смахнёшь. Могу вводить прямо при висящей плашке
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:12
Re: ТАСКОМБАНК
Прикольно. У меня ота стрелка есть тока у пушей
И ТАС2Ю (и Аваль, но там есть пуши) не поддерживают режим нескольких окон. Альфа-Мобайл поддерживает, но там это и не нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:23
Агаа, да, да
Пытался, не предлагает проапгрейдить Эму на моей 1й Нове.
Вот попытаюсь спихнуть свой телепончик жене, и тогда мож замутю шонить новенького.
Только тут вот против Хуавэя восстал весь белый свет. Пока наблюдаю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:25
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:32
просто тянул вниз и раскрывалось, а теперь вот и на стрелку обратил внимание
тыкнуть вроде проще, чем тянуть
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:35
Re: ТАСКОМБАНК
Поставь программу "Сообщения" от Google.
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:44
... но 26МБ!! Неужели 5 не хватает?
И теперь чуток легче стало. Саму СМСку мона типа выковыривать сверху, но как тока отпускаешь ярлычок, то он опять прячется. Вообщем теперь стало легче подглядывать
... делайте хоть что-нибудь!
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