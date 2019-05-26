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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 07:50

  clientage написав:А мож виртуалок намутить?

А что, так можно? Как в Таське виртуалку открыть?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:47

novichok
Кременчуг
maxstar
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Повідомлень: 13
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:48

  novichok написав:
  maxstar написав:Еле оформил Б5 в долл. 2 часа доказывал что возможно открыть б5 в валюте. В валюте может быть только Плативка и weekend. Потом вообще оказалось что менеджер за год оформила только 2 карты Weekenend. Они с таким не стыкались. Всемотделением оформляли мне карту. Тепер ждать 10-14 дней. Шок ещё для них то что можно с ощадного без комиссии снять доллары. Что за банк...

А какое отделение?

Кременчуг. Там одно отделение
maxstar
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Повідомлень: 13
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:39

По Weekenend исчерпан кредитный лимит и часть суммы списало с валютного счета.
Если погасить кредлимит до проводки: все равно останется списание с валютного или пересчитают?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:40

  ramaz написав:По Weekenend исчерпан кредитный лимит и часть суммы списало с валютного счета.
Если погасить кредлимит до проводки: все равно останется списание с валютного или пересчитают?

К сожалению - останется :(
Flamingo
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Повідомлень: 2030
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 06:35

Некорректная сумма в TAS2U

TAS2U по-прежнему берет суммы с потолка? 3 мая пришла СМС с суммой трат за апрель. Сейчас собрался ее гасить, заглянул в TAS2U, а там другая сумма, меньше на 14 грн. Пересчитываю по выписке, получается сумма, как в СМС. Где TAS2U взял эту липовую сумму?
candidat
 
Повідомлень: 550
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:43

Re: ТАСКОМБАНК

В когось сходиться "виписка" в ТАС2Ю з реальністю? Загасив сьогодні миломісячні борги. Підбиваю витрати за цей місяць. Звідкиля сь ще додатковий мінус на 59 грн вилазить. ТАЗік взагалі попух. Ніякий кешбек вже його глюки не окуповує.
Кочевник
 
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  #<1 ... 2654265526562657
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