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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 тра, 2019 07:50
clientage написав:
А мож виртуалок намутить?
А что, так можно? Как в Таське виртуалку открыть?
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Andrew75
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Додано: Нед 26 тра, 2019 08:47
novichok
Кременчуг
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maxstar
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Додано: Нед 26 тра, 2019 08:48
novichok написав: maxstar написав:
Еле оформил Б5 в долл. 2 часа доказывал что возможно открыть б5 в валюте. В валюте может быть только Плативка и weekend. Потом вообще оказалось что менеджер за год оформила только 2 карты Weekenend. Они с таким не стыкались. Всемотделением оформляли мне карту. Тепер ждать 10-14 дней. Шок ещё для них то что можно с ощадного без комиссии снять доллары. Что за банк...
А какое отделение?
Кременчуг. Там одно отделение
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maxstar
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Додано: Нед 26 тра, 2019 09:39
По Weekenend исчерпан кредитный лимит и часть суммы списало с валютного счета.
Если погасить кредлимит до проводки: все равно останется списание с валютного или пересчитают?
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ramaz
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Додано: Нед 26 тра, 2019 09:40
ramaz написав:
По Weekenend исчерпан кредитный лимит и часть суммы списало с валютного счета.
Если погасить кредлимит до проводки: все равно останется списание с валютного или пересчитают?
К сожалению - останется
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Flamingo
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Додано: Пон 27 тра, 2019 06:35
TAS2U по-прежнему берет суммы с потолка? 3 мая пришла СМС с суммой трат за апрель. Сейчас собрался ее гасить, заглянул в TAS2U, а там другая сумма, меньше на 14 грн. Пересчитываю по выписке, получается сумма, как в СМС. Где TAS2U взял эту липовую сумму?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 07:43
В когось сходиться "виписка" в ТАС2Ю з реальністю? Загасив сьогодні миломісячні борги. Підбиваю витрати за цей місяць. Звідкиля сь ще додатковий мінус на 59 грн вилазить. ТАЗік взагалі попух. Ніякий кешбек вже його глюки не окуповує.
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