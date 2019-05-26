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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 07:50

  clientage написав:А мож виртуалок намутить?

А что, так можно? Как в Таське виртуалку открыть?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:47

novichok
Кременчуг
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:48

  novichok написав:
  maxstar написав:Еле оформил Б5 в долл. 2 часа доказывал что возможно открыть б5 в валюте. В валюте может быть только Плативка и weekend. Потом вообще оказалось что менеджер за год оформила только 2 карты Weekenend. Они с таким не стыкались. Всемотделением оформляли мне карту. Тепер ждать 10-14 дней. Шок ещё для них то что можно с ощадного без комиссии снять доллары. Что за банк...

А какое отделение?

Кременчуг. Там одно отделение
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:39

По Weekenend исчерпан кредитный лимит и часть суммы списало с валютного счета.
Если погасить кредлимит до проводки: все равно останется списание с валютного или пересчитают?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:40

  ramaz написав:По Weekenend исчерпан кредитный лимит и часть суммы списало с валютного счета.
Если погасить кредлимит до проводки: все равно останется списание с валютного или пересчитают?

К сожалению - останется :(
Flamingo
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Повідомлень: 2030
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 06:35

Некорректная сумма в TAS2U

TAS2U по-прежнему берет суммы с потолка? 3 мая пришла СМС с суммой трат за апрель. Сейчас собрался ее гасить, заглянул в TAS2U, а там другая сумма, меньше на 14 грн. Пересчитываю по выписке, получается сумма, как в СМС. Где TAS2U взял эту липовую сумму?
candidat
 
Повідомлень: 550
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:43

Re: ТАСКОМБАНК

В когось сходиться "виписка" в ТАС2Ю з реальністю? Загасив сьогодні миломісячні борги. Підбиваю витрати за цей місяць. Звідкиля сь ще додатковий мінус на 59 грн вилазить. ТАЗік взагалі попух. Ніякий кешбек вже його глюки не окуповує.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:34

  Кочевник написав:В когось сходиться "виписка" в ТАС2Ю з реальністю?

Все зійшлося.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:26

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:куда зачислиться зависит только от того какую карту операционист, окрывавшая депо (ну или Вы если открывали сами), выбрала для зачисления % и тела.

Т.е. функция выбора карты для зачисления депо (в т.ч. в tac2ю) не работает? Причем в тас2ю и сообшенмя такого нет (а они там хоть какие-то есть?). Мне зачислили депо на заблокированный счет (без карты) и ничего не сообщали.

Получается, чтобы увидеть такое сообщение, нужно юзать мобаппликуху (толку от которой по факту не больше чем от тас2ю)? Чудесная автоматизация. Почитал буклет по плативке касательно возможностей их интернет-банкинга, однако в тас2ю нет половины из того, что там написано (в части счетов и выписок). Допокращувались, как в Форварде.
newbie
 
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