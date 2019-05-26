А что, так можно? Как в Таське виртуалку открыть?
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Додано: Нед 26 тра, 2019 07:50
Додано: Нед 26 тра, 2019 08:48
Кременчуг. Там одно отделение
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:39
По Weekenend исчерпан кредитный лимит и часть суммы списало с валютного счета.
Если погасить кредлимит до проводки: все равно останется списание с валютного или пересчитают?
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:40
Додано: Пон 27 тра, 2019 06:35
Некорректная сумма в TAS2U
TAS2U по-прежнему берет суммы с потолка? 3 мая пришла СМС с суммой трат за апрель. Сейчас собрался ее гасить, заглянул в TAS2U, а там другая сумма, меньше на 14 грн. Пересчитываю по выписке, получается сумма, как в СМС. Где TAS2U взял эту липовую сумму?
Додано: Пон 27 тра, 2019 07:43
Re: ТАСКОМБАНК
В когось сходиться "виписка" в ТАС2Ю з реальністю? Загасив сьогодні миломісячні борги. Підбиваю витрати за цей місяць. Звідкиля сь ще додатковий мінус на 59 грн вилазить. ТАЗік взагалі попух. Ніякий кешбек вже його глюки не окуповує.
Додано: Пон 27 тра, 2019 08:34
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:26
Re: ТАСКОМБАНК
Т.е. функция выбора карты для зачисления депо (в т.ч. в tac2ю) не работает? Причем в тас2ю и сообшенмя такого нет (а они там хоть какие-то есть?). Мне зачислили депо на заблокированный счет (без карты) и ничего не сообщали.
Получается, чтобы увидеть такое сообщение, нужно юзать мобаппликуху (толку от которой по факту не больше чем от тас2ю)? Чудесная автоматизация. Почитал буклет по плативке касательно возможностей их интернет-банкинга, однако в тас2ю нет половины из того, что там написано (в части счетов и выписок). Допокращувались, как в Форварде.
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