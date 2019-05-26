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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2655265626572658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:48

Re: ТАСКОМБАНК

к***а. Знайшов ще одну покупку, на цей раз від розетки. Яку також загнали в овер. Причому вже за 1-ше березня "виписку" отримати неможливо.
Рукожопи.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:35

А що такеее? Чото не ходят переводы Платоном с Таси на Валю -- 3Дсек Таськин не фурычит.
Тася с Валей шоли поцапались из-за комисс Валькиной? :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:42

  clientage написав:А що такеее? Чото не ходят переводы Платоном с Таси на Валю -- 3Дсек Таськин не фурычит.
Тася с Валей шоли поцапались из-за комисс Валькиной? :evil:

Вы тас2ю используете? Я с таси на аллу не могу отослать посредством маба - платёж отклонён, а через тас2ю - без проблем. И проблема не на стороне аллы 8)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:48

  Кассандра написав:
  clientage написав:А що такеее? Чото не ходят переводы Платоном с Таси на Валю -- 3Дсек Таськин не фурычит.
Тася с Валей шоли поцапались из-за комисс Валькиной? :evil:

Вы тас2ю используете? Я с таси на аллу не могу отослать посредством маба - платёж отклонён, а через тас2ю - без проблем. И проблема не на стороне аллы 8)

Я Платон юзаю, мне нуна на Валю перегнать пару кусочкофф. Вот думаю налом снять со Сбера :mrgreen:
Т.е. и Алка и Валька принимают гроши откуда угодно кроме Таси и при этом проблема не на строне Таси? Шото тут не тооо :wink:
Мне Платон грит, шо 3Дсек Таси не отвечает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28269
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:08

  Кассандра написав:
  clientage написав:А що такеее? Чото не ходят переводы Платоном с Таси на Валю -- 3Дсек Таськин не фурычит.
Тася с Валей шоли поцапались из-за комисс Валькиной? :evil:

Вы тас2ю используете? Я с таси на аллу не могу отослать посредством маба - платёж отклонён, а через тас2ю - без проблем. И проблема не на стороне аллы 8)

А с какой карты бросаете?

Меня тоже это направление интересует, как и метод, каким лучше отправлять.
Думаю, с "Плативки" лучше, да?
Искатель
 
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