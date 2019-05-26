к***а. Знайшов ще одну покупку, на цей раз від розетки. Яку також загнали в овер. Причому вже за 1-ше березня "виписку" отримати неможливо.
Рукожопи.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:48
Re: ТАСКОМБАНК
к***а. Знайшов ще одну покупку, на цей раз від розетки. Яку також загнали в овер. Причому вже за 1-ше березня "виписку" отримати неможливо.
Рукожопи.
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:35
А що такеее? Чото не ходят переводы Платоном с Таси на Валю -- 3Дсек Таськин не фурычит.
Тася с Валей шоли поцапались из-за комисс Валькиной?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:42
Вы тас2ю используете? Я с таси на аллу не могу отослать посредством маба - платёж отклонён, а через тас2ю - без проблем. И проблема не на стороне аллы
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:48
Я Платон юзаю, мне нуна на Валю перегнать пару кусочкофф. Вот думаю налом снять со Сбера
Т.е. и Алка и Валька принимают гроши откуда угодно кроме Таси и при этом проблема не на строне Таси? Шото тут не тооо
Мне Платон грит, шо 3Дсек Таси не отвечает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:08
А с какой карты бросаете?
Меня тоже это направление интересует, как и метод, каким лучше отправлять.
Думаю, с "Плативки" лучше, да?
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:15
Таська загуляла...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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