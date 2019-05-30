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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2659266026612662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 07:59

  Ferlakur написав:Есть ли какие-то тропинки с приватовской Уни на ТАС? Можно в личку. Спасибопожалусто.

Напрямую - только СЭП за 3 грн. (уходит на следующий рабочий день).
Не напрямую - через кокой-нибудь другой банк
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 09:17

  Aps написав:
ol_zy написав:А если не в опервремя в тас2ю пополнить вику с чужой карты, то можно через час использовать эту сумму или только на след. опердень? Чтобы в овердрафт не влететь.
Я имею ввиду пополнять и использовать дебетную часть вики.
Смотря как использовать будете.
За покупку валюты меня как то загнали в овердрафт.

Закинуть на А-уни в том же Тас2ю
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:08

Re: ТАСКОМБАНК

Что-то кб по вике еще нет...
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:11

  mihasik написав:Что-то кб по вике еще нет...

Так в мае же 31 день! Завтра будет. Завтра последний рабочий день мая!
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:39

mihasik
Вы себя хорошо чувствуете, дезориентацию в пространстве и времени не ощущаете? :mrgreen: Мы начали волноваться :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:10

  Vorlon написав:mihasik
Вы себя хорошо чувствуете, дезориентацию в пространстве и времени не ощущаете? :mrgreen: Мы начали волноваться :lol:

Да...потерялся)) думал 30 дней в этом месяце.. Моню с перепугу загасил на день раньше)
mihasik
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  #<1 ... 2659266026612662
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