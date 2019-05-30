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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 07:59
Ferlakur написав:
Есть ли какие-то тропинки с приватовской Уни на ТАС? Можно в личку. Спасибопожалусто.
Напрямую - только СЭП за 3 грн. (уходит на следующий рабочий день).
Не напрямую - через кокой-нибудь другой банк
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Додано: Чет 30 тра, 2019 09:17
Aps написав:
ol_zy написав:А если не в опервремя в тас2ю пополнить вику с чужой карты, то можно через час использовать эту сумму или только на след. опердень? Чтобы в овердрафт не влететь.
Я имею ввиду пополнять и использовать дебетную часть вики.
Смотря как использовать будете.
За покупку валюты меня как то загнали в овердрафт.
Закинуть на А-уни в том же Тас2ю
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Додано: Чет 30 тра, 2019 19:08
Что-то кб по вике еще нет...
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Додано: Чет 30 тра, 2019 19:11
mihasik написав:
Что-то кб по вике еще нет...
Так в мае же 31 день! Завтра будет. Завтра последний рабочий день мая!
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Додано: Чет 30 тра, 2019 19:39
mihasik
Вы себя хорошо чувствуете, дезориентацию в пространстве и времени не ощущаете? Мы начали волноваться
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Додано: Чет 30 тра, 2019 21:10
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