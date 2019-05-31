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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:47
Кишмиш віки прибіг
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:00
chipmunk написав:
Кишмиш віки прибіг
Ага... и де-то заныкали 26 грн
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Ferlakur
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:07
А когда обычно по Сберегательному проценты начисляют? До сих пор нет.
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Andrew75
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:11
Andrew75 написав:
А когда обычно по Сберегательному проценты начисляют? До сих пор нет.
Всегда в первый рабочий день каждого месяца.
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Flamingo
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:24
А как зайти в ТАС2У с телефона если нет приложения ( не поддерживается старым Андроидом)?
Думал, что будет как в ВЕБ версию- не пускает. Хотел пристроить % по Вике.
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lel
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:28
lel написав:
А как зайти в ТАС2У с телефона если нет приложения ( не поддерживается старым Андроидом)?
Думал, что будет как в ВЕБ версию- не пускает. Хотел пристроить % по Вике.
В телефонном браузере жмёте "3 вертикальные точки" и там "перейти в полную версию". Откроется веб-версия типа как для компа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:29
Уже отправил % на Моню. Лишили доступа с телефона в Веб версию.
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lel
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:35
Вкладчик1234 написав: lel написав:
А как зайти в ТАС2У с телефона если нет приложения ( не поддерживается старым Андроидом)?
Думал, что будет как в ВЕБ версию- не пускает. Хотел пристроить % по Вике.
В телефонном браузере жмёте "3 вертикальные точки" и там "перейти в полную версию". Откроется веб-версия типа как для компа
Спасибо. Дублирую. Это если + в тапке не отобразится. Зашёл.
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lel
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:44
Тасовские тумбы принимают валюту?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:52
Ferlakur написав:Тасовские тумбы принимают валюту?
Нет
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Faceless
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