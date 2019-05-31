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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:47

Re: ТАСКОМБАНК

Кишмиш віки прибіг
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:00

  chipmunk написав:Кишмиш віки прибіг

Ага... и де-то заныкали 26 грн :cry:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:07

Re: ТАСКОМБАНК

А когда обычно по Сберегательному проценты начисляют? До сих пор нет.
Andrew75
 
Повідомлень: 846
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:11

Re: ТАСКОМБАНК

  Andrew75 написав:А когда обычно по Сберегательному проценты начисляют? До сих пор нет.
Всегда в первый рабочий день каждого месяца.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:24

Re: ТАСКОМБАНК

А как зайти в ТАС2У с телефона если нет приложения ( не поддерживается старым Андроидом)?
Думал, что будет как в ВЕБ версию- не пускает. Хотел пристроить % по Вике.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:28

  lel написав:А как зайти в ТАС2У с телефона если нет приложения ( не поддерживается старым Андроидом)?
Думал, что будет как в ВЕБ версию- не пускает. Хотел пристроить % по Вике.

В телефонном браузере жмёте "3 вертикальные точки" и там "перейти в полную версию". Откроется веб-версия типа как для компа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:29

Re: ТАСКОМБАНК

Уже отправил % на Моню. Лишили доступа с телефона в Веб версию.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:35

Re: ТАСКОМБАНК

Вкладчик1234 написав:
  lel написав:А как зайти в ТАС2У с телефона если нет приложения ( не поддерживается старым Андроидом)?
Думал, что будет как в ВЕБ версию- не пускает. Хотел пристроить % по Вике.

В телефонном браузере жмёте "3 вертикальные точки" и там "перейти в полную версию". Откроется веб-версия типа как для компа
Спасибо. Дублирую. Это если + в тапке не отобразится. Зашёл.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:44

Тасовские тумбы принимают валюту?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:52

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:Тасовские тумбы принимают валюту?
Нет
Faceless
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