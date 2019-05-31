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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:54

Re: ТАСКОМБАНК

и как будто никто не знает viewtopic.php?p=4677696#p4677696
ответа хотя-бы на второй вопрос.
На первый уже вроде узнал.
:D :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:25

  Alex2007 написав:2) можно ли оформить вторую Б5 в гривне, но без кридлимита ?


можно
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:56

ТАСька не пускає з німецькогр ір до Т2Ю на ведроїді - не може підключитися та й годі. VPN додому проблему вирішує. Майте на увазі.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:02

  klug написав:ТАСька не пускає з німецькогр ір до Т2Ю на ведроїді - не може підключитися та й годі. VPN додому проблему вирішує. Майте на увазі.

Из Греции и Англии пускала на прошлой неделе.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:40

  Vint написав:
  klug написав:ТАСька не пускає з німецькогр ір до Т2Ю на ведроїді - не може підключитися та й годі. VPN додому проблему вирішує. Майте на увазі.

Из Греции и Англии пускала на прошлой неделе.

Цікаво. Вдень було точно, як я описав - перевіряв кілька разів, а зараз дійсно працює.
Колись було таке, що в ТАС24 з українських ір не пускало, може це розвага така у таськоадмінів - крутити правила у фаєрвола...
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klug
 
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