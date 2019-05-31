и как будто никто не знает viewtopic.php?p=4677696#p4677696
ответа хотя-бы на второй вопрос.
На первый уже вроде узнал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:54
Re: ТАСКОМБАНК
и как будто никто не знает viewtopic.php?p=4677696#p4677696
ответа хотя-бы на второй вопрос.
На первый уже вроде узнал.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:25
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:56
ТАСька не пускає з німецькогр ір до Т2Ю на ведроїді - не може підключитися та й годі. VPN додому проблему вирішує. Майте на увазі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:02
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:40
Цікаво. Вдень було точно, як я описав - перевіряв кілька разів, а зараз дійсно працює.
Колись було таке, що в ТАС24 з українських ір не пускало, може це розвага така у таськоадмінів - крутити правила у фаєрвола...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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