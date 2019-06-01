Можно. В отделении мне делали за месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:07
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:40
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:42
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:06
так в чём собственно разница?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:08
Re: ТАСКОМБАНК
Уже второй раз за последние полгода у меня и моей жены одна и та же ситуация в ТАСе, прихожу в магазин даю карту.
Х,й - заблокована. Звоню на горячку.
- Да карта заблокована.
- По какой причине?
- Да Х.З. Создаём заявку в техотдел, но карту засуньте себе в ж*** до понедельника. Ибо никто, ничего делать не будет.
Обидно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:13
Фантом
неужели Вы перенесли покупку на понедельник?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:25
Расплатились моей Викой, Пудра жены в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:10
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