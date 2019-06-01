Додано: Суб 01 чер, 2019 19:08

Уже второй раз за последние полгода у меня и моей жены одна и та же ситуация в ТАСе, прихожу в магазин даю карту.

Х,й - заблокована. Звоню на горячку.

- Да карта заблокована.

- По какой причине?

- Да Х.З. Создаём заявку в техотдел, но карту засуньте себе в ж*** до понедельника. Ибо никто, ничего делать не будет.



Обидно.

Кто не пьёт, тот не рискует.