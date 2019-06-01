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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:07
Ferlakur написав:
По Вике никак нельзя получить выписку по кешбеку за месяц?
Можно. В отделении мне делали за месяц
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mihasik
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Додано: Суб 01 чер, 2019 18:40
mihasik написав:
Можно. В отделении мне делали за месяц
Я знаю, что кадры - это бич ТАСа, но месяц делать выписку - это уже перебор!
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Amid
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Додано: Суб 01 чер, 2019 18:42
Amid написав: mihasik написав:
Можно. В отделении мне делали за месяц
Я знаю, что кадры - это бич ТАСа, но месяц делать выписку - это уже перебор!
Не месяц делать, а выписка за месяц - почувствуйте разницу
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Faceless
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Додано: Суб 01 чер, 2019 19:08
Уже второй раз за последние полгода у меня и моей жены одна и та же ситуация в ТАСе, прихожу в магазин даю карту.
Х,й - заблокована. Звоню на горячку.
- Да карта заблокована.
- По какой причине?
- Да Х.З. Создаём заявку в техотдел, но карту засуньте себе в ж*** до понедельника. Ибо никто, ничего делать не будет.
Обидно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 01 чер, 2019 19:13
Фантом
неужели Вы перенесли покупку на понедельник?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Суб 01 чер, 2019 19:25
uaprofi написав:Фантом
неужели Вы перенесли покупку на понедельник?
Расплатились моей Викой, Пудра жены в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:10
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mihasik
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Додано: Нед 02 чер, 2019 08:35
Aps написав:
ol_zy написав:А если не в опервремя в тас2ю пополнить вику с чужой карты, то можно через час использовать эту сумму или только на след. опердень? Чтобы в овердрафт не влететь.
Я имею ввиду пополнять и использовать дебетную часть вики.
Смотря как использовать будете.
За покупку валюты меня как то загнали в овердрафт.
А можно с этого места чуть подробнее?
Если пополнить дебетную часть гривной с чужой карты и купить доллары: на каком этапе может возникнуть овер?
Делал так пару раз, вроде без последствий (тьфу-тьфу)...
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Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 09:08
Знову у додатку картки відвалилися
О, чудо-геній інженерної думки !!!
Ave, Тазік !!!
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stas_rst
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