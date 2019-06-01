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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:07

  Ferlakur написав:По Вике никак нельзя получить выписку по кешбеку за месяц?


Можно. В отделении мне делали за месяц
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:40

Re: ТАСКОМБАНК

  mihasik написав:Можно. В отделении мне делали за месяц


Я знаю, что кадры - это бич ТАСа, но месяц делать выписку - это уже перебор!
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:42

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:
  mihasik написав:Можно. В отделении мне делали за месяц


Я знаю, что кадры - это бич ТАСа, но месяц делать выписку - это уже перебор!


Не месяц делать, а выписка за месяц - почувствуйте разницу :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:06

  Faceless написав:Не месяц делать, а выписка за месяц - почувствуйте разницу :mrgreen:


так в чём собственно разница?
:lol:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:08

Re: ТАСКОМБАНК

Уже второй раз за последние полгода у меня и моей жены одна и та же ситуация в ТАСе, прихожу в магазин даю карту.
Х,й - заблокована. Звоню на горячку.
- Да карта заблокована.
- По какой причине?
- Да Х.З. Создаём заявку в техотдел, но карту засуньте себе в ж*** до понедельника. Ибо никто, ничего делать не будет.

Обидно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:13

Фантом
неужели Вы перенесли покупку на понедельник?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:25

  uaprofi написав:Фантом
неужели Вы перенесли покупку на понедельник?


Расплатились моей Викой, Пудра жены в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:10

  uaprofi написав:
  Faceless написав:Не месяц делать, а выписка за месяц - почувствуйте разницу :mrgreen:


так в чём собственно разница?
:lol:

Могучий русский язык))
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 08:35

  Aps написав:
ol_zy написав:А если не в опервремя в тас2ю пополнить вику с чужой карты, то можно через час использовать эту сумму или только на след. опердень? Чтобы в овердрафт не влететь.
Я имею ввиду пополнять и использовать дебетную часть вики.
Смотря как использовать будете.
За покупку валюты меня как то загнали в овердрафт.

А можно с этого места чуть подробнее?
Если пополнить дебетную часть гривной с чужой карты и купить доллары: на каком этапе может возникнуть овер?
Делал так пару раз, вроде без последствий (тьфу-тьфу)...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:08

Re: ТАСКОМБАНК

Знову у додатку картки відвалилися :)
О, чудо-геній інженерної думки !!!
Ave, Тазік !!!Зображення
stas_rst
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