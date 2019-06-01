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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:09
stas_rst написав:
Знову у додатку картки відвалилися
О, чудо-геній інженерної думки !!!
Ave, Тазік !!!
Иногда, выйти - зайти снова, помогает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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