RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2663266426652666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:09

  stas_rst написав:Знову у додатку картки відвалилися :)
О, чудо-геній інженерної думки !!!
Ave, Тазік !!!Зображення

Иногда, выйти - зайти снова, помогает. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 18.05.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:52

Re: ТАСКОМБАНК

Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
Повідомлень: 113
З нами з: 08.11.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:21

Re: ТАСКОМБАНК

Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 27.02.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:28

  stas_rst написав:
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.

На даному етапі, я так розумію, актуальна задача встигнути занести доляровий кеш і здати в онлайні по 26.80 :)
Ferlakur
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 14.10.08
Подякував: 181 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:33

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:
  stas_rst написав:
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.

На даному етапі, я так розумію, актуальна задача встигнути занести доляровий кеш і здати в онлайні по 26.80 :)
У мене на картках юсд лежить, не здаю. Сплю спокійно :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 27.02.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2663266426652666
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Exabot [Bot], Google Adsense [Bot], M-Audio, Vint і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13585)
02.06.2019 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.