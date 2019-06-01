|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:09
stas_rst написав:
Знову у додатку картки відвалилися
О, чудо-геній інженерної думки !!!
Ave, Тазік !!!
Иногда, выйти - зайти снова, помогает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1694
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:52
Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 чер, 2019 11:21
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 чер, 2019 11:28
stas_rst написав:
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.
На даному етапі, я так розумію, актуальна задача встигнути занести доляровий кеш і здати в онлайні по 26.80
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3043
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 чер, 2019 11:33
Ferlakur написав: stas_rst написав:
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.
На даному етапі, я так розумію, актуальна задача встигнути занести доляровий кеш і здати в онлайні по 26.80
У мене на картках юсд лежить, не здаю. Сплю спокійно
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|