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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:09
stas_rst написав:
Знову у додатку картки відвалилися
О, чудо-геній інженерної думки !!!
Ave, Тазік !!!
Иногда, выйти - зайти снова, помогает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 10:52
Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 11:21
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.
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stas_rst
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Додано: Нед 02 чер, 2019 11:28
stas_rst написав:
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.
На даному етапі, я так розумію, актуальна задача встигнути занести доляровий кеш і здати в онлайні по 26.80
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Ferlakur
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Додано: Нед 02 чер, 2019 11:33
Ferlakur написав: stas_rst написав:
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.
На даному етапі, я так розумію, актуальна задача встигнути занести доляровий кеш і здати в онлайні по 26.80
У мене на картках юсд лежить, не здаю. Сплю спокійно
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stas_rst
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Додано: Нед 02 чер, 2019 19:20
Искатель написав: Aps написав:
[ Смотря как использовать будете.
За покупку валюты меня как то загнали в овердрафт.
А можно с этого места чуть подробнее?
Если пополнить дебетную часть гривной с чужой карты и купить доллары: на каком этапе может возникнуть овер?
Делал так пару раз, вроде без последствий (тьфу-тьфу)...
Пополнил, купил, скинул на ощадный.
Через пару дней на вику упали %% по депо. С них списали % за овердрафт.
Причина скорее всего в том что то пополнение следующим днем провели.
Но самому проверить нынче это нельзя. Звонить, выяснять желания нет. Теперь работаю через ощадник.
Лишняя операция, но я никуда не спешу. )
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Aps
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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:26
Aps написав: Искатель написав: Aps написав:
[ Смотря как использовать будете.
За покупку валюты меня как то загнали в овердрафт.
А можно с этого места чуть подробнее?
Если пополнить дебетную часть гривной с чужой карты и купить доллары: на каком этапе может возникнуть овер?
Делал так пару раз, вроде без последствий (тьфу-тьфу)...
Пополнил, купил, скинул на ощадный.
Через пару дней на вику упали %% по депо. С них списали % за овердрафт.
Причина скорее всего в том что то пополнение следующим днем провели.
Но самому проверить нынче это нельзя. Звонить, выяснять желания нет. Теперь работаю через ощадник.
Лишняя операция, но я никуда не спешу. )
Пополнение в неопервремя точно в сл. дн. проводится, но вот почему обмен текущим прошёл?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:50
clientage написав:Пополнение в неопервремя точно в сл. дн. проводится, но вот почему обмен текущим прошёл?
Дело было около 8 утра рабочего дня.
Так что обмен как раз текущим и зашёл.
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Aps
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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:52
Aps написав:
clientage написав:Пополнение в неопервремя точно в сл. дн. проводится, но вот почему обмен текущим прошёл?
Дело было около 8 утра рабочего дня.
Так что обмен как раз текущим и зашёл.
Тада понятно с обменом
Но непонятно с пополняхой, она через ТАС2Ю прошла или сторонним сервисом?
Чья вредина карта-донор, намекните
?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:22
clientage написав:
Тада понятно с обменом
Но непонятно с пополняхой, она через ТАС2Ю прошла или сторонним сервисом?
Чья вредина карта-донор, намекните
?
Тас2ю. С конкорда и пумба насобирал.
Имхо то глюк какой в тас2ю был. Но больше решил не испытывать судьбу.
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