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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2664266526662667>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:09

  stas_rst написав:Знову у додатку картки відвалилися :)
О, чудо-геній інженерної думки !!!
Ave, Тазік !!!Зображення

Иногда, выйти - зайти снова, помогает. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:52

Re: ТАСКОМБАНК

Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:21

Re: ТАСКОМБАНК

Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:28

  stas_rst написав:
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.

На даному етапі, я так розумію, актуальна задача встигнути занести доляровий кеш і здати в онлайні по 26.80 :)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:33

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:
  stas_rst написав:
Oktawa написав:Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?
Купуйте онлайн з В5 грн. на В5 валюта з подальшим виводом на Ощадний валютний і через касу забирайте.
Міняєте, коли влаштовує курс онлайн, знімаєте, коли зручно.

На даному етапі, я так розумію, актуальна задача встигнути занести доляровий кеш і здати в онлайні по 26.80 :)
У мене на картках юсд лежить, не здаю. Сплю спокійно :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:20

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель написав:
  Aps написав:[ Смотря как использовать будете.
За покупку валюты меня как то загнали в овердрафт.

А можно с этого места чуть подробнее?
Если пополнить дебетную часть гривной с чужой карты и купить доллары: на каком этапе может возникнуть овер?
Делал так пару раз, вроде без последствий (тьфу-тьфу)...


Пополнил, купил, скинул на ощадный.
Через пару дней на вику упали %% по депо. С них списали % за овердрафт.
Причина скорее всего в том что то пополнение следующим днем провели.
Но самому проверить нынче это нельзя. Звонить, выяснять желания нет. Теперь работаю через ощадник.
Лишняя операция, но я никуда не спешу. )
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:26

  Aps написав:
Искатель написав:
  Aps написав:[ Смотря как использовать будете.
За покупку валюты меня как то загнали в овердрафт.

А можно с этого места чуть подробнее?
Если пополнить дебетную часть гривной с чужой карты и купить доллары: на каком этапе может возникнуть овер?
Делал так пару раз, вроде без последствий (тьфу-тьфу)...


Пополнил, купил, скинул на ощадный.
Через пару дней на вику упали %% по депо. С них списали % за овердрафт.
Причина скорее всего в том что то пополнение следующим днем провели.
Но самому проверить нынче это нельзя. Звонить, выяснять желания нет. Теперь работаю через ощадник.
Лишняя операция, но я никуда не спешу. )

Пополнение в неопервремя точно в сл. дн. проводится, но вот почему обмен текущим прошёл?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:50

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:Пополнение в неопервремя точно в сл. дн. проводится, но вот почему обмен текущим прошёл?


Дело было около 8 утра рабочего дня.
Так что обмен как раз текущим и зашёл.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:52

  Aps написав:
clientage написав:Пополнение в неопервремя точно в сл. дн. проводится, но вот почему обмен текущим прошёл?


Дело было около 8 утра рабочего дня.
Так что обмен как раз текущим и зашёл.

Тада понятно с обменом
Но непонятно с пополняхой, она через ТАС2Ю прошла или сторонним сервисом?
Чья вредина карта-донор, намекните :wink: ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:22

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:Тада понятно с обменом
Но непонятно с пополняхой, она через ТАС2Ю прошла или сторонним сервисом?
Чья вредина карта-донор, намекните :wink: ?


Тас2ю. С конкорда и пумба насобирал.
Имхо то глюк какой в тас2ю был. Но больше решил не испытывать судьбу.
Aps
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