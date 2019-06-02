Додано: Нед 02 чер, 2019 10:52

Может кто-то из личного опыта подскажет: в какое время утром ТАС меняет курсы обмена валют? Есть ли смысл к 9 утра ехать в кассу, чтобы пополнить карту или к 9 утра уже будут новые курсы?

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