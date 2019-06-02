Тож думаю, шо глюкануло. Мож раннее утро у Таси за ночь проканывает
Нуна было таки чуток нервы саппорту и попортить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 21:39
Тож думаю, шо глюкануло. Мож раннее утро у Таси за ночь проканывает
Нуна было таки чуток нервы саппорту и попортить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:13
Решил таки позвонить.
Результат правда получился ожидаемый. (
"Вы воспользовались деньгами раньше чем они проведены по счету".
Заявку принять отказались.
Помнится кто то тут писал что одна из причин ухода с тас24 на тас2ю это жалобы клиентов на разнобой с зачислением средств на счет и на карту.
В результате сделали систему с еще большей проблемой. Теперь все идет по
карте, а счета как бы не существует и никак проконтролировать нельзя самому.
А чтобы меньше донимали решили запретить ГЛ принимать такие заявки.
Если же их регламент посмотреть
то ТАС2ю они туда включить вообще забыли, а свой P2P обещают зачислять "Після 14:00 наступного робочого дня".
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:39
Самовільна відміна автопролонгації по Прибутковому
Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?
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