clientage написав:Тож думаю, шо глюкануло. Мож раннее утро у Таси за ночь проканывает Нуна было таки чуток нервы саппорту и попортить
Решил таки позвонить. Результат правда получился ожидаемый. ( "Вы воспользовались деньгами раньше чем они проведены по счету". Заявку принять отказались.
Помнится кто то тут писал что одна из причин ухода с тас24 на тас2ю это жалобы клиентов на разнобой с зачислением средств на счет и на карту. В результате сделали систему с еще большей проблемой. Теперь все идет по карте, а счета как бы не существует и никак проконтролировать нельзя самому. А чтобы меньше донимали решили запретить ГЛ принимать такие заявки.
Doda написав:Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?
У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5% При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу
Doda написав:Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?
У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5% При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу
На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.
Doda написав:Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?
У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5% При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу
На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.