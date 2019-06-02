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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2665266626672668>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:39

  Aps написав:
clientage написав:Тада понятно с обменом
Но непонятно с пополняхой, она через ТАС2Ю прошла или сторонним сервисом?
Чья вредина карта-донор, намекните :wink: ?


Тас2ю. С конкорда и пумба насобирал.
Имхо то глюк какой в тас2ю был. Но больше решил не испытывать судьбу.

Тож думаю, шо глюкануло. Мож раннее утро у Таси за ночь проканывает 8) :lol:
Нуна было таки чуток нервы саппорту и попортить :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:13

  clientage написав:Тож думаю, шо глюкануло. Мож раннее утро у Таси за ночь проканывает 8) :lol:
Нуна было таки чуток нервы саппорту и попортить :idea:


Решил таки позвонить.
Результат правда получился ожидаемый. (
"Вы воспользовались деньгами раньше чем они проведены по счету".
Заявку принять отказались.

Помнится кто то тут писал что одна из причин ухода с тас24 на тас2ю это жалобы клиентов на разнобой с зачислением средств на счет и на карту.
В результате сделали систему с еще большей проблемой. Теперь все идет по
карте, а счета как бы не существует и никак проконтролировать нельзя самому.
А чтобы меньше донимали решили запретить ГЛ принимать такие заявки.

Если же их регламент посмотреть
https://tascombank.ua/documents/website_rules_15-11-16.pdf
то ТАС2ю они туда включить вообще забыли, а свой P2P обещают зачислять "Після 14:00 наступного робочого дня".
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:39

Самовільна відміна автопролонгації по Прибутковому

Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:32

Re: ТАСКОМБАНК

Смс с кодами всем вовремя приходят? Мне что то минут через 5 приходят,когда время для введения кода уже вышло.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:36

  VanKiss написав:Смс с кодами всем вовремя приходят? Мне что то минут через 5 приходят,когда время для введения кода уже вышло.

Мне на Киевстар вообще не пришло смс. Уже полчаса прошло - и тишина.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:37

В ветке Альфы сообщили, что есть проблема доставки СМС на стороне Киевстара.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:41

  Doda написав:Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?

У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5%
При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:54

  clientage написав:
  Doda написав:Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?

У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5%
При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу :)

На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:59

Re: ТАСКОМБАНК

  Doda написав:На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.


На 100% доверять горячке я бы не стал, тем не менее, если это так, то это очень печально. У меня буде возможность лично проверить это 10-го июня.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:59

  Doda написав:
  clientage написав:
  Doda написав:Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?

У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5%
При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу :)

На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.

По депозитам, которые были оформлены до 15 апреля 2019 года с автоматической пролонгацией действуют следующие условия:
https://tascombank.ua/content/view/725/45/lang,russian/
Зображення
ramaz
 
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