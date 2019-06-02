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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2665266626672668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:03

  Doda написав:
  clientage написав:
  Doda написав:Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?

У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5%
При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу :)

На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.

Однозначно в сад такую горячку. Но нуна выяснить мож вы случайно бегунок пролонгации не в тот угол загнали :(

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Красссавцы, хорошо идут :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 чер, 2019 10:07, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:05

Подскажите пожалуйста, как без комиссий отправить на карту Форварда 40+ тыс. грн?
Р2Р выпустит такую сумму?
Опции СЕПа с ощадного не вижу :roll:
СЕП с Плативки, будет с комиссией?
Спасибо.
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:10

  clientage написав:
  Doda написав:
  clientage написав:У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5%
При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу :)

На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.

Однозначно в сад такую горячку. Но нуна выяснить мож вы случайно бегунок пролонгации не в тот угол загнали :(

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Красссавцы, хорошо идут :lol:

По 4-х акаунтах, випадково ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:14

  konokrad написав:Подскажите пожалуйста, как без комиссий отправить на карту Форварда 40+ тыс. грн?
Р2Р выпустит такую сумму?
Опции СЕПа с ощадного не вижу :roll:
СЕП с Плативки, будет с комиссией?
Спасибо.

Ощадный -- эт депозит
СЭП мона мутить ток с картсчета, например, с Платівки
Все комисс видны ДО подтверждения отправки, пробуйте
Кажить до 10К по 5грн, от 10К и более за 0.5%
р2р лучше отправлять частями до <15К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Doda написав:По 4-х акаунтах, випадково ?

Это на один ИНН у меня, десяток вкладов по 500
Седня 2й лонгировался на +3мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:16

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  Doda написав:
  clientage написав:У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5%
При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу :)

На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.

Однозначно в сад такую горячку. Но нуна выяснить мож вы случайно бегунок пролонгации не в тот угол загнали :(

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Красссавцы, хорошо идут
У меня тоже нормально пролонгировались, успел шесть штук открыть
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:21

  clientage написав:
  Doda написав:По 4-х акаунтах, випадково ?

Это на один ИНН у меня, десяток вкладов по 500
Седня 2й лонгировался на +3мес

По 4-х ІНН закрито.
Doda
 
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