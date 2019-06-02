Doda написав:Сьогодні самовільно відмінилась автопролонгація по Прибутковому і тіло повернулося на Платівку. Питання до Представника: це одностороння зміна умов договору ?
У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5% При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу
На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.
Однозначно в сад такую горячку. Но нуна выяснить мож вы случайно бегунок пролонгации не в тот угол загнали
Красссавцы, хорошо идут
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 чер, 2019 10:07, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5% При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу
На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.
Однозначно в сад такую горячку. Но нуна выяснить мож вы случайно бегунок пролонгации не в тот угол загнали
konokrad написав:Подскажите пожалуйста, как без комиссий отправить на карту Форварда 40+ тыс. грн? Р2Р выпустит такую сумму? Опции СЕПа с ощадного не вижу СЕП с Плативки, будет с комиссией? Спасибо.
Ощадный -- эт депозит СЭП мона мутить ток с картсчета, например, с Платівки Все комисс видны ДО подтверждения отправки, пробуйте Кажить до 10К по 5грн, от 10К и более за 0.5% р2р лучше отправлять частями до <15К
clientage написав:У меня вот тока шо нормально пролонгировался под 16.5% При пролонгации депо его карточка пропадает из списка на полчасика, а потом появляется. Причем имя депо сбрасывается на по умолчанию -- удобно отслеживать пропажу
На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.
Однозначно в сад такую горячку. Но нуна выяснить мож вы случайно бегунок пролонгации не в тот угол загнали
Красссавцы, хорошо идут
У меня тоже нормально пролонгировались, успел шесть штук открыть