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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:05
t-step написав:
Товариство,а за свої кошти по WC ТАСя дасть 2% кишмишу при розрахунку за Наложку на Новій Пошті?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
1. наложка идет как перевод, за перевод кешбека нет ни у одной банки. Стоимость доставки - как покупка, при оплате через физический терминал в выходной день за кредитные - кишмиш 3% есть
2. по вике кишмиш 2% за свои ТОЛЬКО за покупки онлайн.
3. МСС новой почты при онлайн оплате доставки для таси - некошерный и кишмиша нет.
Исключение есть при покупках у розетки, комфи, мойо и прочих магазинов через новую почту, там вся сумма стоимость товара+доставка идет как покупка и есть кишмиш.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 15:12
Пролонгувався сьогодні вже під 16.5, відсотки на карті
Нормально пливе
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Додано: Пон 03 чер, 2019 15:38
А не подскажете какие магические слова нужно произнести чтобы получить Б5 в долл.?
и где в Одессе их выдают, если кто пробовал ? А то, что-то удивляются: "Б5 в валюте, - нет, есть только Б5 в грн"
Можно в ЛС. Благодарю.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:07
Покупка с Вики на 9т.грн, была 29.05 (ср). 1.06 (сб)~она еще была в блоке. Сегодня 3.06 (пн) пришло смс, о сумме погашения до 25.06, и эта покупка, попадает в долги за апрель/май, соответственно, её нужно гасить.
Кб был выплачен 31.05 (пт).
ВОПРОС:попал ли кб от этой покупки в майские выплаты кэшбэка?
Какие мысли господа?)
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:21
Alex2007
В Одессе на Соборке оформлял именные Б5 и в долларах, и в евро. Пришли приблизительно через неделю.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:19
Кстати, ТАС2Ю стал немного менее богомерзким. Добавили удобную оплату комуналки по адресу как в моне (по крайней мере по Киеву). Сам удивлён, что такое пишу, тем не менее тут однозначный плюс.
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Amid
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:20
Amid написав:
Кстати, ТАС2Ю стал немного менее богомерзким. Добавили удобную оплату комуналки по адресу как в моне (по крайней мере по Киеву). Сам удивлён, что такое пишу, тем не менее тут однозначный плюс.
Только после оплаты коммуналки квитанцию получить не сможете - нет такой опции
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ramaz
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