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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2666266726682669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:05

  t-step написав:Товариство,а за свої кошти по WC ТАСя дасть 2% кишмишу при розрахунку за Наложку на Новій Пошті?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

1. наложка идет как перевод, за перевод кешбека нет ни у одной банки. Стоимость доставки - как покупка, при оплате через физический терминал в выходной день за кредитные - кишмиш 3% есть
2. по вике кишмиш 2% за свои ТОЛЬКО за покупки онлайн.
3. МСС новой почты при онлайн оплате доставки для таси - некошерный и кишмиша нет.

Исключение есть при покупках у розетки, комфи, мойо и прочих магазинов через новую почту, там вся сумма стоимость товара+доставка идет как покупка и есть кишмиш.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:12

Прибутковий

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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:38

Re: ТАСКОМБАНК

А не подскажете какие магические слова нужно произнести чтобы получить Б5 в долл.?
и где в Одессе их выдают, если кто пробовал ? А то, что-то удивляются: "Б5 в валюте, - нет, есть только Б5 в грн"
Можно в ЛС. Благодарю. 8)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:07

Покупка с Вики на 9т.грн, была 29.05 (ср). 1.06 (сб)~она еще была в блоке. Сегодня 3.06 (пн) пришло смс, о сумме погашения до 25.06, и эта покупка, попадает в долги за апрель/май, соответственно, её нужно гасить.
Кб был выплачен 31.05 (пт).
ВОПРОС:попал ли кб от этой покупки в майские выплаты кэшбэка?
Какие мысли господа?)
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:21

Б5 в долларах

Alex2007

В Одессе на Соборке оформлял именные Б5 и в долларах, и в евро. Пришли приблизительно через неделю.
riwalir
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:19

Re: ТАСКОМБАНК

Кстати, ТАС2Ю стал немного менее богомерзким. Добавили удобную оплату комуналки по адресу как в моне (по крайней мере по Киеву). Сам удивлён, что такое пишу, тем не менее тут однозначный плюс.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:20

  Amid написав:Кстати, ТАС2Ю стал немного менее богомерзким. Добавили удобную оплату комуналки по адресу как в моне (по крайней мере по Киеву). Сам удивлён, что такое пишу, тем не менее тут однозначный плюс.

Только после оплаты коммуналки квитанцию получить не сможете - нет такой опции
ramaz
 
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