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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:59
ramaz написав: Viteos написав:
Тільки у мене після вчорашнього оновлення не завантажується Тас2ю?
Не работает сейчас на Xiaomi - выдает ошибку.
Утром работало норм.
Совершенно аналогично
Вот уж криворучки.
Пишет "Task execute failed" и потом вылетает.
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curiousobro
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:03
curiousobro написав: ramaz написав: Viteos написав:
Тільки у мене після вчорашнього оновлення не завантажується Тас2ю?
Не работает сейчас на Xiaomi - выдает ошибку.
Утром работало норм.
Совершенно аналогично
Вот уж криворучки.
Пишет "Task execute failed" и потом вылетает.
Заработало
Востаннє редагувалось ramaz
в П'ят 07 чер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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ramaz
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:04
На Xiaomi только что удалил, переустановил — заработало.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:05
Ferlakur написав:
На Xiaomi только что удалил, переустановил — заработало.
Оно не от переустановки заработало - я тоже так делал и не помогло.
Похоже что-то поправили
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ramaz
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:22
ramaz написав: Ferlakur написав:
На Xiaomi только что удалил, переустановил — заработало.
Оно не от переустановки заработало - я тоже так делал и не помогло.
Похоже что-то поправили
Да, у меня аналогичная проблема была, переустанавливал ничего не помогало.
Курсы валют не загружались, видимо с этим чтото связано, по криворукому сделали.
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slasva
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:20
Шановні форумчани, прошу нагадати одну деталь:
15 тисяч грн. обмеження (десь мелькало на гілці ) - чого саме воно стосується ??? яких дій ???
П.С. про переказ з привата на коко до 15К знаю , цікавить саме 15К сума для інших випадків
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:39
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greenozon
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:46
Дякую, перечитав. Тобто, до 15К - обмеження діє для усіх банків на вхід-вихід по п2п ???
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:04
Шото оффсайт не открывается. Пишет - угроза безопасности. Шото с сертификатом или типа того?
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Ferlakur
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:50
Ferlakur написав:
Шото оффсайт не открывается. Пишет - угроза безопасности. Шото с сертификатом или типа того?
Переїхали на taskombank.ua, а сертифікат залишили старий від tascombank.com.ua. Що зі студентів візьмеш?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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