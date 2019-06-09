Совершенно аналогично
Вот уж криворучки.
Пишет "Task execute failed" и потом вылетает.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:59
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:03
Заработало
Востаннє редагувалось ramaz в П'ят 07 чер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:04
Re: ТАСКОМБАНК
На Xiaomi только что удалил, переустановил — заработало.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:05
Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:22
Да, у меня аналогичная проблема была, переустанавливал ничего не помогало.
Курсы валют не загружались, видимо с этим чтото связано, по криворукому сделали.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:20
Re: ТАСКОМБАНК
Шановні форумчани, прошу нагадати одну деталь:
15 тисяч грн. обмеження (десь мелькало на гілці ) - чого саме воно стосується ??? яких дій ???
П.С. про переказ з привата на коко до 15К знаю , цікавить саме 15К сума для інших випадків
Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:39
stas_rst
viewtopic.php?p=4654155#p4654155
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:46
Дякую, перечитав. Тобто, до 15К - обмеження діє для усіх банків на вхід-вихід по п2п ???
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:04
Re: ТАСКОМБАНК
Шото оффсайт не открывается. Пишет - угроза безопасности. Шото с сертификатом или типа того?
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:50
Переїхали на taskombank.ua, а сертифікат залишили старий від tascombank.com.ua. Що зі студентів візьмеш? У ФФ можна натиснути accept risk and continue, але там цей "новий" гламурний недосайт, тому я розумію, чому ФФ намагається нас від нього оберігати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|