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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2672267326742675>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:59

  ramaz написав:
  Viteos написав:Тільки у мене після вчорашнього оновлення не завантажується Тас2ю?

Не работает сейчас на Xiaomi - выдает ошибку.
Утром работало норм.


Совершенно аналогично :(
Вот уж криворучки.

Пишет "Task execute failed" и потом вылетает.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:03

  curiousobro написав:
  ramaz написав:
  Viteos написав:Тільки у мене після вчорашнього оновлення не завантажується Тас2ю?

Не работает сейчас на Xiaomi - выдает ошибку.
Утром работало норм.


Совершенно аналогично :(
Вот уж криворучки.

Пишет "Task execute failed" и потом вылетает.

Заработало
Востаннє редагувалось ramaz в П'ят 07 чер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:04

Re: ТАСКОМБАНК

На Xiaomi только что удалил, переустановил — заработало.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:05

  Ferlakur написав:На Xiaomi только что удалил, переустановил — заработало.

Оно не от переустановки заработало - я тоже так делал и не помогло.
Похоже что-то поправили
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:22

  ramaz написав:
  Ferlakur написав:На Xiaomi только что удалил, переустановил — заработало.

Оно не от переустановки заработало - я тоже так делал и не помогло.
Похоже что-то поправили

Да, у меня аналогичная проблема была, переустанавливал ничего не помогало.
Курсы валют не загружались, видимо с этим чтото связано, по криворукому сделали.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:20

Re: ТАСКОМБАНК

Шановні форумчани, прошу нагадати одну деталь:
15 тисяч грн. обмеження (десь мелькало на гілці ) - чого саме воно стосується ??? яких дій ???
П.С. про переказ з привата на коко до 15К знаю , цікавить саме 15К сума для інших випадків
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:39

stas_rst

viewtopic.php?p=4654155#p4654155
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:46

  greenozon написав:stas_rst
viewtopic.php?p=4654155#p4654155

Дякую, перечитав. Тобто, до 15К - обмеження діє для усіх банків на вхід-вихід по п2п ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:04

Re: ТАСКОМБАНК

Шото оффсайт не открывается. Пишет - угроза безопасности. Шото с сертификатом или типа того?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:50

  Ferlakur написав:Шото оффсайт не открывается. Пишет - угроза безопасности. Шото с сертификатом или типа того?

Переїхали на taskombank.ua, а сертифікат залишили старий від tascombank.com.ua. Що зі студентів візьмеш? У ФФ можна натиснути accept risk and continue, але там цей "новий" гламурний недосайт, тому я розумію, чому ФФ намагається нас від нього оберігати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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