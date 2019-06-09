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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:15
тазик не отдал депозит
Сегодня закончился депо полфонда в грн и деньги не смогли выдать со счета. Была плативка сроком до 10/19, выданная под депо, но чуть ранее ее сам банк закрыл, как они объяснили за неактивность. В пятницу в отделении меня заверили, что деньги без проблем отдадут со счета без карты, ведь карта это ж только пластик. Но не тут то было! За три часа (!) с 13.00 до 16.00 ничего выдать не получилось. По их словам, "программа не пускает." Нач. отделения куда-то все время звонил (типа в техподдержку), но там видимо ложили с прибором. Больше я ждать не мог - и так весь день пересран - уехал ни с чем. При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:21
Re: ТАСКОМБАНК
так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо
Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск.
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов
... делайте хоть что-нибудь!
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