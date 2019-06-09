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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:15
тазик не отдал депозит
Сегодня закончился депо полфонда в грн и деньги не смогли выдать со счета. Была плативка сроком до 10/19, выданная под депо, но чуть ранее ее сам банк закрыл, как они объяснили за неактивность. В пятницу в отделении меня заверили, что деньги без проблем отдадут со счета без карты, ведь карта это ж только пластик. Но не тут то было! За три часа (!) с 13.00 до 16.00 ничего выдать не получилось. По их словам, "программа не пускает." Нач. отделения куда-то все время звонил (типа в техподдержку), но там видимо ложили с прибором. Больше я ждать не мог - и так весь день пересран - уехал ни с чем. При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:21
Re: ТАСКОМБАНК
так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо
Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск.
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:31
тазик не отдал депозит
А какая у него должность сейчас? Он вроде с предправа ушел.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:46
Ганьба Комсі...ставим на контроль.
Це ж через пару місяців сюди під 19% треба буде нести...а потім забирати.
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:04
Re: ТАСКОМБАНК
звоните в поліцію, фіксуєте акт
щоб іншим неповадно було.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:28
Re: ТАСКОМБАНК
Не получилось ни в пятницу, ни сегодня оплатить виикой на ipay.ua, тк не отдает 3д-секьюр (со слов поддержки ipay).
Тасовская же ГЛ утверждает, что с их стороны - всё ок, и ограничились советом перезагрузиться.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Пон 10 чер, 2019 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:43
Так Платівка ж безкоштовна, що там оплачувати? На крайняк Ощадний могли б оформити, а під нього випустити. Думаю, що студенти не передбачили варіант, коли закривають рахунок, до якого підв'язаний депо раніше, ніж депо туди впав, от тепер "програма" і "не віддає".
А на заяви ТАСька відверто клала - місяць пройшов, навіть проблема уже вирішилась, а вони навіть не спромоглись відписку прислати. От думаю, розкручувати адміністративку чи собі ж дорожче буде...
P.S. голова правління - Комаріст Андрій Вікторович.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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