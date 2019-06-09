Додано: Пон 10 чер, 2019 15:15

Сегодня закончился депо полфонда в грн и деньги не смогли выдать со счета. Была плативка сроком до 10/19, выданная под депо, но чуть ранее ее сам банк закрыл, как они объяснили за неактивность. В пятницу в отделении меня заверили, что деньги без проблем отдадут со счета без карты, ведь карта это ж только пластик. Но не тут то было! За три часа (!) с 13.00 до 16.00 ничего выдать не получилось. По их словам, "программа не пускает." Нач. отделения куда-то все время звонил (типа в техподдержку), но там видимо ложили с прибором. Больше я ждать не мог - и так весь день пересран - уехал ни с чем. При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.