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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2672267326742675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:15

тазик не отдал депозит

Сегодня закончился депо полфонда в грн и деньги не смогли выдать со счета. Была плативка сроком до 10/19, выданная под депо, но чуть ранее ее сам банк закрыл, как они объяснили за неактивность. В пятницу в отделении меня заверили, что деньги без проблем отдадут со счета без карты, ведь карта это ж только пластик. Но не тут то было! За три часа (!) с 13.00 до 16.00 ничего выдать не получилось. По их словам, "программа не пускает." Нач. отделения куда-то все время звонил (типа в техподдержку), но там видимо ложили с прибором. Больше я ждать не мог - и так весь день пересран - уехал ни с чем. При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:21

Re: ТАСКОМБАНК

  patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил

так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо :evil:
Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск.
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:31

тазик не отдал депозит

  clientage написав:
  patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил

так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо :evil:
Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск.
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов

А какая у него должность сейчас? Он вроде с предправа ушел.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:46

  patrikk написав:Сегодня закончился депо полфонда в грн и деньги не смогли выдать со счета. Была плативка сроком до 10/19, выданная под депо, но чуть ранее ее сам банк закрыл, как они объяснили за неактивность. В пятницу в отделении меня заверили, что деньги без проблем отдадут со счета без карты, ведь карта это ж только пластик. Но не тут то было! За три часа (!) с 13.00 до 16.00 ничего выдать не получилось. По их словам, "программа не пускает." Нач. отделения куда-то все время звонил (типа в техподдержку), но там видимо ложили с прибором. Больше я ждать не мог - и так весь день пересран - уехал ни с чем. При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.

Ганьба Комсі...ставим на контроль.
Це ж через пару місяців сюди під 19% треба буде нести...а потім забирати. :(
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:04

Re: ТАСКОМБАНК

  patrikk написав:При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.


звоните в поліцію, фіксуєте акт
щоб іншим неповадно було.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:28

Re: ТАСКОМБАНК

Не получилось ни в пятницу, ни сегодня оплатить виикой на ipay.ua, тк не отдает 3д-секьюр (со слов поддержки ipay).
Тасовская же ГЛ утверждает, что с их стороны - всё ок, и ограничились советом перезагрузиться.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Пон 10 чер, 2019 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:43

  clientage написав:
  patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил

так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо :evil:
Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск.
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов

Так Платівка ж безкоштовна, що там оплачувати? На крайняк Ощадний могли б оформити, а під нього випустити. Думаю, що студенти не передбачили варіант, коли закривають рахунок, до якого підв'язаний депо раніше, ніж депо туди впав, от тепер "програма" і "не віддає".

А на заяви ТАСька відверто клала - місяць пройшов, навіть проблема уже вирішилась, а вони навіть не спромоглись відписку прислати. От думаю, розкручувати адміністративку чи собі ж дорожче буде...

P.S. голова правління - Комаріст Андрій Вікторович.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:11

  Amid написав:
  Doda написав:На гарячці сказали, що оскільки такого депозиту немає в лінійці, то і пролонговуватись він не буде.


На 100% доверять горячке я бы не стал, тем не менее, если это так, то это очень печально. У меня буде возможность лично проверить это 10-го июня.


Итак, по поводу прибуткового - всё хорошо, всё пролонгируется нормально, согласно первоначальных условий.
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