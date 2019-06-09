Сегодня закончился депо полфонда в грн и деньги не смогли выдать со счета. Была плативка сроком до 10/19, выданная под депо, но чуть ранее ее сам банк закрыл, как они объяснили за неактивность. В пятницу в отделении меня заверили, что деньги без проблем отдадут со счета без карты, ведь карта это ж только пластик. Но не тут то было! За три часа (!) с 13.00 до 16.00 ничего выдать не получилось. По их словам, "программа не пускает." Нач. отделения куда-то все время звонил (типа в техподдержку), но там видимо ложили с прибором. Больше я ждать не мог - и так весь день пересран - уехал ни с чем. При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.
patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил
так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск. Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов
patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил
так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск. Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов
А какая у него должность сейчас? Он вроде с предправа ушел.
patrikk написав:Сегодня закончился депо полфонда в грн и деньги не смогли выдать со счета. Была плативка сроком до 10/19, выданная под депо, но чуть ранее ее сам банк закрыл, как они объяснили за неактивность. В пятницу в отделении меня заверили, что деньги без проблем отдадут со счета без карты, ведь карта это ж только пластик. Но не тут то было! За три часа (!) с 13.00 до 16.00 ничего выдать не получилось. По их словам, "программа не пускает." Нач. отделения куда-то все время звонил (типа в техподдержку), но там видимо ложили с прибором. Больше я ждать не мог - и так весь день пересран - уехал ни с чем. При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.
Ганьба Комсі...ставим на контроль. Це ж через пару місяців сюди під 19% треба буде нести...а потім забирати.
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Не получилось ни в пятницу, ни сегодня оплатить виикой на ipay.ua, тк не отдает 3д-секьюр (со слов поддержки ipay). Тасовская же ГЛ утверждает, что с их стороны - всё ок, и ограничились советом перезагрузиться.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Пон 10 чер, 2019 16:44, всього редагувалось 1 раз.
patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил
так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск. Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов
Так Платівка ж безкоштовна, що там оплачувати? На крайняк Ощадний могли б оформити, а під нього випустити. Думаю, що студенти не передбачили варіант, коли закривають рахунок, до якого підв'язаний депо раніше, ніж депо туди впав, от тепер "програма" і "не віддає".
А на заяви ТАСька відверто клала - місяць пройшов, навіть проблема уже вирішилась, а вони навіть не спромоглись відписку прислати. От думаю, розкручувати адміністративку чи собі ж дорожче буде...
P.S. голова правління - Комаріст Андрій Вікторович.
patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил
так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск. Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов
Так Платівка ж безкоштовна, що там оплачувати? На крайняк Ощадний могли б оформити, а під нього випустити. Думаю, що студенти не передбачили варіант, коли закривають рахунок, до якого підв'язаний депо раніше, ніж депо туди впав, от тепер "програма" і "не віддає".
А на заяви ТАСька відверто клала - місяць пройшов, навіть проблема уже вирішилась, а вони навіть не спромоглись відписку прислати. От думаю, розкручувати адміністративку чи собі ж дорожче буде...
P.S. голова правління - Комаріст Андрій Вікторович.
В Киеве, в центральном, на Петлюры, переоформил в прошлый понедельник плативку, во вторник пришла смс и в среду уже получил. Оперативненько и бесплатно, но это центральное отделение