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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:37

  klug написав:
  clientage написав:
  patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил

так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо :evil:
Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск.
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов

Так Платівка ж безкоштовна, що там оплачувати? На крайняк Ощадний могли б оформити, а під нього випустити. Думаю, що студенти не передбачили варіант, коли закривають рахунок, до якого підв'язаний депо раніше, ніж депо туди впав, от тепер "програма" і "не віддає".

А на заяви ТАСька відверто клала - місяць пройшов, навіть проблема уже вирішилась, а вони навіть не спромоглись відписку прислати. От думаю, розкручувати адміністративку чи собі ж дорожче буде...

P.S. голова правління - Комаріст Андрій Вікторович.

Та небойсь счет еще не закрыт, карта в блоке и мона ток допку сделать - бином Ньютона :)
А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте?
Подскажите тому начу, шо мож лучше открыть бескарточный текщий, с него закинуть на Сбер, а со Сбера через кассу выдать. Я так припоминаю, шо с текущего были лимиты на день, типа не более 25К :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 10 чер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:44

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте?

Так
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте?

Так

Ну тады просто ждут выпуска, активации 2й Платівки
... делайте хоть что-нибудь!
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