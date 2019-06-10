patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил
так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск. Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов
Так Платівка ж безкоштовна, що там оплачувати? На крайняк Ощадний могли б оформити, а під нього випустити. Думаю, що студенти не передбачили варіант, коли закривають рахунок, до якого підв'язаний депо раніше, ніж депо туди впав, от тепер "програма" і "не віддає".
А на заяви ТАСька відверто клала - місяць пройшов, навіть проблема уже вирішилась, а вони навіть не спромоглись відписку прислати. От думаю, розкручувати адміністративку чи собі ж дорожче буде...
P.S. голова правління - Комаріст Андрій Вікторович.
Та небойсь счет еще не закрыт, карта в блоке и мона ток допку сделать - бином Ньютона А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте? Подскажите тому начу, шо мож лучше открыть бескарточный текщий, с него закинуть на Сбер, а со Сбера через кассу выдать. Я так припоминаю, шо с текущего были лимиты на день, типа не более 25К
Востаннє редагувалось clientage в Пон 10 чер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте?
Так
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:Та небойсь счет еще не закрыт, карта в блоке и мона ток допку сделать - бином Ньютона А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте? Подскажите тому начу, шо мож лучше открыть бескарточный текщий, с него закинуть на Сбер, а со Сбера через кассу выдать. Я так припоминаю, шо с текущего были лимиты на день, типа не более 25К
Блок елементарно знімається, але якби це був блок, то депо вже впав би на картковий - для цього активна картка не потрібна. Та й касу картка, як така, взагалі не цікавить - головне рахунок. Автоматику десь заглючило, а у ручному режимі щось зробити команда професіоналів не змогла, бо замість рук лапки.
Загалом, схоже, що вони припинили блочити картки кожні 3 місяці, але якщо до рахунку довгий час немає картки, то вони його просто закривають.
Декілька платівок в одній валюті можна мати одночасно.
с "плативки" можно снимать и со счёта, карта там не нужна но Тазик как я понял иногда "глючит" (вернее получается такой себе блок счёта) - наверное когдда по его мнению снимаешь крупную сумму. тогда можно простоять на кассе минут 20 (пока "дадут разрешение"), а если разрешение долго не приходит - то кассир должна звонить куда-та там и подтверждать шо перед ней именно владелец счёта - и тогда в течение пяти минут блокировка снимается пару раз такое ловил и это при том шо суммы были около 20К грн.
с "плативки" можно снимать и со счёта, карта там не нужна но Тазик как я понял иногда "глючит" (вернее получается такой себе блок счёта) - наверное когдда по его мнению снимаешь крупную сумму. тогда можно простоять на кассе минут 20 (пока "дадут разрешение"), а если разрешение долго не приходит - то кассир должна звонить куда-та там и подтверждать шо перед ней именно владелец счёта - и тогда в течение пяти минут блокировка снимается пару раз такое ловил и это при том шо суммы были около 20К грн.
Сегодня позвонили - мол все уладили - можно забирать. Заехал - забрал. Ничего не писал, так как понял что тазу клиенты пох. Разместил в другом.
с "плативки" можно снимать и со счёта, карта там не нужна но Тазик как я понял иногда "глючит" (вернее получается такой себе блок счёта) - наверное когдда по его мнению снимаешь крупную сумму. тогда можно простоять на кассе минут 20 (пока "дадут разрешение"), а если разрешение долго не приходит - то кассир должна звонить куда-та там и подтверждать шо перед ней именно владелец счёта - и тогда в течение пяти минут блокировка снимается пару раз такое ловил и это при том шо суммы были около 20К грн.
Сегодня позвонили - мол все уладили - можно забирать. Заехал - забрал. Ничего не писал, так как понял что тазу клиенты пох. Разместил в другом.
Знімаєм з контролю... В Комсі зараз немає правильного %...повернемось вже на 19% річних...в свій час.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.