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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2674267526762677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:37

  klug написав:
  clientage написав:
  patrikk написав:Нач. отделения куда-то все время звонил

так само ж отд-е и закрыло карту, провтыкав, шо к ней подвязан депо :evil:
Теперь не могут перевыпустить нашару новую Плативку, а нач. отд-я, у которого рыльце то в пушку жлобится оплатить из своих перевыпуск.
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов

Так Платівка ж безкоштовна, що там оплачувати? На крайняк Ощадний могли б оформити, а під нього випустити. Думаю, що студенти не передбачили варіант, коли закривають рахунок, до якого підв'язаний депо раніше, ніж депо туди впав, от тепер "програма" і "не віддає".

А на заяви ТАСька відверто клала - місяць пройшов, навіть проблема уже вирішилась, а вони навіть не спромоглись відписку прислати. От думаю, розкручувати адміністративку чи собі ж дорожче буде...

P.S. голова правління - Комаріст Андрій Вікторович.

Та небойсь счет еще не закрыт, карта в блоке и мона ток допку сделать - бином Ньютона :)
А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте?
Подскажите тому начу, шо мож лучше открыть бескарточный текщий, с него закинуть на Сбер, а со Сбера через кассу выдать. Я так припоминаю, шо с текущего были лимиты на день, типа не более 25К :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 10 чер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:44

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте?

Так
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте?

Так

Ну тады просто ждут выпуска, активации 2й Платівки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:21

  clientage написав:Та небойсь счет еще не закрыт, карта в блоке и мона ток допку сделать - бином Ньютона :)
А можно одновременно две Платівки(два счета) иметь в одной валюте?
Подскажите тому начу, шо мож лучше открыть бескарточный текщий, с него закинуть на Сбер, а со Сбера через кассу выдать. Я так припоминаю, шо с текущего были лимиты на день, типа не более 25К :mrgreen:

Блок елементарно знімається, але якби це був блок, то депо вже впав би на картковий - для цього активна картка не потрібна. Та й касу картка, як така, взагалі не цікавить - головне рахунок. Автоматику десь заглючило, а у ручному режимі щось зробити команда професіоналів не змогла, бо замість рук лапки.

Загалом, схоже, що вони припинили блочити картки кожні 3 місяці, але якщо до рахунку довгий час немає картки, то вони його просто закривають.

Декілька платівок в одній валюті можна мати одночасно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:32

patrikk

с "плативки" можно снимать и со счёта, карта там не нужна
но Тазик как я понял иногда "глючит" (вернее получается такой себе блок счёта) - наверное когдда по его мнению снимаешь крупную сумму.
тогда можно простоять на кассе минут 20 (пока "дадут разрешение"), а если разрешение долго не приходит - то кассир должна звонить куда-та там и подтверждать шо перед ней именно владелец счёта - и тогда в течение пяти минут блокировка снимается
пару раз такое ловил и это при том шо суммы были около 20К грн.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:51

Re: ТАСКОМБАНК

greenozon написав:
  patrikk написав:При этом, так ничего и не пообещали! Типа звоните завтра. Тазик банк для меня умер. Хотя нет, не совсем - надо ж как-то деньги забрать.


звоните в поліцію, фіксуєте акт
щоб іншим неповадно було.
Это действие приведет к потере нескольких часов абсолютно безрезультатно. ЧПлавали, знаем" с ПИБом.
Пока только решения суда наши банки бояться не выполнять.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 06:42

Re: ТАСКОМБАНК

  J0va написав:Это у вас прибутковый уже на 4ый круг пошел?

Конкретно этот, который 10-го пролонгировался - только на второй. Просто выше была дискуссия, что банк принудительно отключает пролонгирование. По состоянию на 10.06. 2019 - это не так.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:01

  uaprofi написав:patrikk

с "плативки" можно снимать и со счёта, карта там не нужна
но Тазик как я понял иногда "глючит" (вернее получается такой себе блок счёта) - наверное когдда по его мнению снимаешь крупную сумму.
тогда можно простоять на кассе минут 20 (пока "дадут разрешение"), а если разрешение долго не приходит - то кассир должна звонить куда-та там и подтверждать шо перед ней именно владелец счёта - и тогда в течение пяти минут блокировка снимается
пару раз такое ловил и это при том шо суммы были около 20К грн.


Сегодня позвонили - мол все уладили - можно забирать. Заехал - забрал. Ничего не писал, так как понял что тазу клиенты пох. Разместил в другом.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:32

Re: ТАСКОМБАНК

  patrikk написав:Разместил в другом.

банке чи відділенні того ж банку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:38

  patrikk написав:
  uaprofi написав:patrikk

с "плативки" можно снимать и со счёта, карта там не нужна
но Тазик как я понял иногда "глючит" (вернее получается такой себе блок счёта) - наверное когдда по его мнению снимаешь крупную сумму.
тогда можно простоять на кассе минут 20 (пока "дадут разрешение"), а если разрешение долго не приходит - то кассир должна звонить куда-та там и подтверждать шо перед ней именно владелец счёта - и тогда в течение пяти минут блокировка снимается
пару раз такое ловил и это при том шо суммы были около 20К грн.


Сегодня позвонили - мол все уладили - можно забирать. Заехал - забрал. Ничего не писал, так как понял что тазу клиенты пох. Разместил в другом.

Знімаєм з контролю...
В Комсі зараз немає правильного %...повернемось вже на 19% річних...в свій час.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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