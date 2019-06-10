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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:49

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Господа подскажите
Какой есть механизм покупки валюты через ТАС2ю без комиссии и с выводом тоже без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:04

  Алексей77 написав:Добрый день. Господа подскажите
Какой есть механизм покупки валюты через ТАС2ю без комиссии и с выводом тоже без комиссии?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4629057#p4629057 и несколько постов ниже
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:07

  vollena71 написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Господа подскажите
Какой есть механизм покупки валюты через ТАС2ю без комиссии и с выводом тоже без комиссии?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4629057#p4629057 и несколько постов ниже

Та то жартували так 1 квітня. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:07

  greenozon написав:
  patrikk написав:Разместил в другом.

банке чи відділенні того ж банку

Банке, конечно. Земеля +18.5% на год и штука сверху.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:15

Re: ТАСКОМБАНК

какая комиссия за перевод денег с карточки привата универсальной на ощадный депозит ТАС?
readrend
 
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тас 0
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:40

Re: ТАСКОМБАНК

  patrikk написав:штука сверху

Це яким макаром...якщо не секрет?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:53

  readrend написав:какая комиссия за перевод денег с карточки привата универсальной на ощадный депозит ТАС?

3 грн сэпом. Это если со своих)
Vint
 
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