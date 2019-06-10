Добрый день. Господа подскажите
Какой есть механизм покупки валюты через ТАС2ю без комиссии и с выводом тоже без комиссии?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 13:49
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Господа подскажите
Какой есть механизм покупки валюты через ТАС2ю без комиссии и с выводом тоже без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:04
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4629057#p4629057 и несколько постов ниже
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:07
Та то жартували так 1 квітня.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:07
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:15
Re: ТАСКОМБАНК
какая комиссия за перевод денег с карточки привата универсальной на ощадный депозит ТАС?
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:40
Re: ТАСКОМБАНК
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:53
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