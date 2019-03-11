Amid написав:Кстати, ТАС2Ю стал немного менее богомерзким. Добавили удобную оплату комуналки по адресу как в моне (по крайней мере по Киеву). Сам удивлён, что такое пишу, тем не менее тут однозначный плюс.
Как-то можно обновить счета или они автоматом обновляются? До сих пор счета за апрель...
Квесторе_поверніться написав:Знімаєм з контролю... В Комсі зараз немає правильного %...повернемось вже на 19% річних...в свій час.
А які передумови очікування тут саме 19%?
Это не ожидание. Это уверенность по уже заключенным договорам с пополнением. Осталось дождаться пока по ним ставка дорастет до 19%. В зависимости от того кто когда заключал договора - осталось ждать от полугода и более. Новые договора - с середины апреля не заключаются